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Zee SalaamIndian Muslimसंभल में बुलडोजर एक्शन का फरमान, मुसलमानों ने खुद चलाया मस्जिद-मदरसे पर हथौड़ा

संभल में बुलडोजर एक्शन का फरमान, मुसलमानों ने खुद चलाया मस्जिद-मदरसे पर हथौड़ा

Sambhal Masjid Madarsa Demolition Notice: संभल जिले के एक और गांव में मस्जिद, मदरसा और कई दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है. हालिया दिनों प्रशासन ने पैमाइश के बाद तीन बीघा जमीन को सरकारी बताया था, और यहां पर मौजूद निर्माण को हटाने का नोटिस देते हुए 8 दिन का अल्टीमेटम दिया था. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:17 PM IST

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संभल में नोटिस मिलने के बाद मुसलमानों ने खुद हटाया निर्माण
संभल में नोटिस मिलने के बाद मुसलमानों ने खुद हटाया निर्माण

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल में कथित अवैध निर्माण के नाम पर सालों पुरानी रिहायश पर प्रशासनिक कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. इस साल की शुरुआत से मार्च तक संभल प्रशासन ने बड़े पैमाने पर मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों को नोटिस थमाया और फिर हटा दिए. यह कार्रवाई अप्रैल महीने में भी जारी है. योगी सरकार की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है. 

संभल जिले के एक गांव में लोग खुद ही अपने बनाए ढांचों को तोड़ते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में मायूसी छाई है. पूरा मामला असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकबंद गांव का है. प्रशासन ने दावा किया कि करीब साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद, मदरसा और दुकानों का निर्माण कर लिया गया था. तहसील प्रशासन ने जमीन की पैमाइश कराई और पूरे अवैध निर्माण की वीडियोग्राफी भी कराई गई. 

बताया जा रहा है कि पैमाइश के बाद प्रशासन ने यहां के लोगों को नोटिस देते हुए आठ दिन के भीतर निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया है. प्रशासन की सख्ती और संभावित बुलडोजर कार्रवाई के डर से गांव के लोग अब खुद ही इन निर्माणों को तोड़ने में जुट गए हैं. कई लोग ऐसे हैं, जो दिन में मेहनत मजदूरी करते हैं और रात के अंधेरे में हथौड़ा चलाकर मस्जिद, मदरसा और दुकानों के ढांचों को गिरा रहे हैं, ताकि आगे किसी बड़ी कार्रवाई से बचा जा सके.

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ग्रामीणों का कहना है कि इन निर्माणों को तोड़े जाने से उन्हें एक करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसके बावजूद वे सरकारी आदेश का पालन करना जरूरी मान रहे हैं. गांव में इस कार्रवाई के बाद कई लोगों के सामने रोजगार का संकट छाया गया है.कई लोग बुलडोजर कार्रवाई की आशंका को देखते हुए खौफ और दहशत में हैं. 

1 से 14 जनवरी को 17 मस्जिदों पर गिरी गाज
बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इस साल की शुरुआत से ही अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है. जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों (1 से 14 जनवरी) के बीच जिला प्रशासन ने कम से कम 17 मस्जिदों और अन्य ढांचों, जिनमें मदरसे भी शामिल हैं, को ध्वस्त कर दिया. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 जनवरी 2026 को असमोली क्षेत्र के सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव में बड़ी कार्रवाई हुई. यहां दो मस्जिदों और एक मदरसे को हटाया गया. इनमें से मदीना मस्जिद को स्थानीय मुस्लिम समुदाय और मस्जिद कमेटी ने खुद ही रात में गिरा दिया, ताकि बुलडोजर कार्रवाई से बचा जा सके. बाद में प्रशासन ने वहां से मलबा हटवाया.

मदीना मस्जिद पर लगा 9 लाख का फाइन
वहीं, दूसरी मस्जिद जो करीब 552 वर्ग मीटर में बनी थी, उसे प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. इसके अलावा लगभग 1500 वर्ग मीटर में बने एक मदरसे को 3 से 4 बुलडोजर लगाकर गिराया गया. प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था. कार्रवाई के बाद इस जमीन को जरूरतमंद लोगों को पट्टे पर देने की बात भी सामने आई है. साथ ही कुछ मामलों में लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जैसे मदीना मस्जिद पर करीब 9 लाख रुपये का फाइन लगाया गया.

इसके बाद 12 फरवरी 2026 को चंदौसी तहसील के नरौली इलाके में भी एक मदरसे (दारुल उलूम) पर कार्रवाई की गई. आरोप था कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर बना था, जिसे सड़क और कंपोस्ट पिट के लिए सुरक्षित रखा गया था. इस मदरसे को दो बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया. इस कार्रवाई में आसपास के 8 से 10 मकान भी प्रभावित हुए. इन कार्रवाइयों को लेकर लगातार योगी सरकार पर सवाल भी उठते रहे हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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