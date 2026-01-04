Sambhal: सरकारी जमीन पर बने मदरसे को मुस्लिम ने खुद गिराया, जानें क्या है पूरा केस

Sambhal News: संभल जिले के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया. शनिवार सुबह से ही ग्रामीणों ने दीवारें तोड़ने का काम शुरू कर दिया था और शाम तक बाउंड्री व अंदर के हिस्से से कई गेट निकाल लिए गए.

संभल में मस्जिद और मदरसा तोड़ा

हालांकि, मस्जिद कमेटी ने इस मामले में जिलाधिकारी (डीएम) न्यायालय में अपील दायर की है, जिस पर सुनवाई अभी लंबित है. शनिवार को छुट्टी होने की वजह इस अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद इलाकाई लोगों ने खुद मस्जिद और मदरसा तोड़ने का फैसला किया.

2018 से चला आ रहा है मामला

गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर निवासी मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम पर आरोप है कि उन्होंने करीब पौने चार बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मदरसे को तामीर किया. जानकारी के मुताबिक, पहले मदरसे का तामीर किया गया और इसके करीब 10 साल बाद मस्जिद का निर्माण कर लिया गया.

इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद 14 जून 2018 को सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनाए जाने की आख्या तैयार की गई थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर मामला तहसीलदार न्यायालय में चला.

जुर्माना और हटाने के आदेश

सबूतों और तथ्यों के आधार पर 2 सितंबर 2025 को यह पुष्टि हुई कि निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है. इसके बाद न्यायालय की ओर से मुतवल्ली हाजी शमीम पर 7.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और मस्जिद व मदरसे के निर्माण से किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए.

निर्देशों के बावजूद जब निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन की टीम ने 3 जनवरी, शनिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश जारी किए थे. हालांकि अवकाश के चलते तय समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया. इसी बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही मस्जिद और मदरसे को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप

इसी बीच संभल शहर के शंकर चौराहे के पास स्थित मल्लक शाह बाबा के कब्रिस्तान की जमीन पर भी अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, मोहल्ला चमन सराय निवासी मोहम्मद असलम ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है.

शिकायत में कहा गया है कि कब्रिस्तान के दस्तावेजों में किसी भी निर्माण का उल्लेख नहीं है, जबकि मौजूदा समय में वहां कई निर्माण किए जा रहे हैं. आरोप लगाया गया है कि लगातार कब्जा बढ़ता जा रहा है. शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कराकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है.