Sambhal: 2018 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई, मुसलमानों ने खुद तोड़ी मस्जिद

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कथित रूप से अवैध रूप से बनी 'मदीना मस्जिद' को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. प्रशासन के जरिए बुलडोजर चलाने की तैयारी किए जाने से ठीक एक दिन पहले स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के ढांचे को हटाना शुरू कर दिया है.

क्या है मामला?

यह मामला संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव से जुड़ा है. आरोप है कि यहां ग्राम समाज की जमीन पर बिना इजाजत के एक पक्की मस्जिद को तामीर किया गया था. यह जमीन गाटा संख्या 641 में दर्ज है, जिसका क्षेत्रफल करीब 439 वर्ग मीटर बताया जा रहा है. मस्जिद का नाम 'मदीना मस्जिद' बताया गया है.

सर्वे के बाद तेज हुई कार्रवाई

प्रशासन के जरिए कराए गए सर्वे के बाद इस निर्माण को अवैध घोषित किया गया था और इसके बाद ढहाने की तैयारी शुरू हो गई. शनिवार, 4 जनवरी को स्थानीय लोगों ने खुद ही मस्जिद की दीवारें हथौड़ों से तोड़नी शुरू कर दीं. साथ ही लोहे के गेट, लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य सामान को सावधानीपूर्वक अलग निकालकर रख लिया गया, ताकि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान ज्यादा नुकसान न हो.

2018 से चला आ रहा है विवाद

यह विवाद नया नहीं है. साल 2018 में पटवारी के जरिए दी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि यह जमीन ग्राम समाज की है और यहां किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता. इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में मामला चला. जांच-पड़ताल के बाद जमीन पर अवैध कब्जा साबित हुआ.

दिसंबर में हुई थी जांच

इसके बाद 28 दिसंबर 2025 को डिप्टी तहसीलदार बबलू कुमार की टीम ने मौके पर जाकर जांच की. जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने हाजी शमीम पर 8.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और जमीन से बेदखली का आदेश जारी किया.

5 जनवरी को चलना है बुलडोजर

प्रशासन ने 5 जनवरी 2026 को बुलडोजर और ट्रैक्टर के जरिए अवैध ढांचे को गिराने का प्लान बनाया था. इसके लिए नगर पालिका अधिकारियों से मशीनें उपलब्ध कराने को भी कहा गया था. हालांकि, स्थानीय लोगों को यह अंदाजा हो गया था कि प्रशासन की कार्रवाई टलने वाली नहीं है. इसी वजह से उन्होंने खुद ही ढांचे को हटाने का फैसला किया. इससे भारी मशीनों से होने वाले नुकसान से कुछ हद तक बचाव हो सके.

प्रशासन ने क्या कहा?

तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह पूरा फैसला 2018 की पटवारी रिपोर्ट और बाद की जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर लिया गया है. उन्होंने कहा कि चूंकि लोग खुद ही अवैध निर्माण को हटा रहे थे, इसलिए संभव है कि 5 जनवरी को प्रशासन को बड़े स्तर पर कार्रवाई न करनी पड़े.