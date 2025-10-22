Advertisement
Sambhal में पटाखे छोड़ने पर विवाद, दो समुदायों में खूब चले लाठी-डंडे और पत्थर

Sambhal News: संभल में पटाखे फोड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच भारी विवाद हुआ है. पत्थरबाजी के बाद इलाके में आरएएफ को तैनात किया गया है और हालात फिलहाल काबू में हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 22, 2025, 10:41 AM IST

Sambhal में पटाखे छोड़ने पर विवाद, दो समुदायों में खूब चले लाठी-डंडे और पत्थर

Sambhal News: संभल में सोमवार की रात भारी हंगामा हुआ है. ये विवाद पटाखे छोड़ने को लेकर शुरू हुआ था. दरअसल, जाटव समाज के लोग दीवाली की रात पटाखे फोड़ रहे थे. इस दौरान मुस्लिम परिवार ने किसी बात पर आपत्ति ज़ाहिर की. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से पथराव होने लगा.

क्या है पूरा मामला?

ये पूरा मामला संभल के बनियाठेर थाना इलाके का है. इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं. हालात को देखते हुए प्रशासन ने आरएएफ को तैनात किया है और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने बताया है कि मामला सोमवार रात सात बजे पेश आया था.

इस बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी

धर्म सिंह पुत्र कुमारपाल ने तहरीर में बताया है कि इस्लामपुर में रहने वाला नाती तनिष्क उसके घर आया हुआ था. पूजन के बाद दिनांक 20-10-2025 को वह पटाखे फोड़ रहा था. इस दौरान रज्जाक नाम का एक शख्स आया और जाति सूचक शब्द कहने लगा. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और मारपीट हुई.

लोगों को हिरासत में लिया

धर्म सिंह ने आरोप लगाया कि सादिक पुत्र आयुक्त पप्पू के परिजन वहां पहुंचे और मेरे नाती को खूब मारा पीटा. उनका आरोप है कि करीब एक दर्जन लोगों ने मेरे घर को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान पथराव भी किया गया. मामले को देखते हुए हमने पुलिस को जानकारी दी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों को हिरासत में लिया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात नॉर्मल बने हुए हैं, पुलिस बल को तैनात किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

SambhalSambhal newsmuslim news

