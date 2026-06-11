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Sambhal Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है. यहां गुन्नौर तहसील के दौलतपुर गांव में ईदगाह कमेटी द्वारा कथित तौर पर सरकारी रास्ते पर कब्जा करके अवैध बाउंड्री और कोठरी बनाई गई थी. बुधवार (10 जून) को इस कथित अवैध कब्जे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया.
जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और सरकारी रास्ते पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बाउंड्री और कोठरी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई को लेकर आशीष कुमार नामक एक हिंदूवादी नेता ने प्रशासन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में मुस्लिमों ने सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे कर मजार, मस्जिद और ईदगाहों का अवैध निर्माण किया. लेकिन अब योगी सरकार में इन सबका हिसाब हो रहा है.
तहसील प्रशासन ने पूर्व में ईदगाह इंतजामिया कमेटी को अवैध बाउंड्री और कोठरी को हटाए जाने का अल्टीमेटम दिया था. प्रशासन के अल्टीमेटम के बावजूद ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने कथित अवैध कब्जे को नहीं हटाया था. इसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई की.