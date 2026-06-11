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ईदगाह की बाउंड्री और कोठरी ध्वस्त; प्रशासन ने अवैध बताकर चलाया बुलडोजर

Sambhal Bulldozer Action: संभल में सरकारी रास्ते पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. ईदगाह कमेटी द्वारा बनाई गई बाउंड्री और कोठरी को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि पहले नोटिस और अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:54 AM IST
ईदगाह की बाउंड्री और कोठरी ध्वस्त; प्रशासन ने अवैध बताकर चलाया बुलडोजर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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