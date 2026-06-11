जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और सरकारी रास्ते पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बाउंड्री और कोठरी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई को लेकर आशीष कुमार नामक एक हिंदूवादी नेता ने प्रशासन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में मुस्लिमों ने सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे कर मजार, मस्जिद और ईदगाहों का अवैध निर्माण किया. लेकिन अब योगी सरकार में इन सबका हिसाब हो रहा है.