/संभल दंगा केस में सुनवाई अंतिम दौर में, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

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Sambhal Riot Case: संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे के मामले में जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई 90 फीसदी पूरी हो चुकी है. इन दंगों के मामले में गवाहों ने मुल्जिमों के ख़ौफ से किसी भी मामले में नहीं दी थी गवाही. मुख्य मुल्जिम मुल्ला अफरोज ,गुलाम, मोहम्मद वारिस के खिलाफ चल रहे केस के सभी गवाहों के बयान दर्ज. अब सिर्फ विवेचकों के बयान दर्ज होने बाकी है. आगामी 27 जुलाई को कोर्ट में विवेचकों के बयान किए जाएंगे दर्ज. विवेचकों के बयान दर्ज होने के बाद जेल में बंद मुल्ला अफरोज ,गुलाम ,वारिस के खिलाफ जल्द आ सकता है सजा का बड़ा फैसला. कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के बीच पुलिस ने मुल्ला अफरोज ,गुलाम और वारिस पर रासुका भी लगाई.
वहीं, 24 नवंबर 2024 की हुए दंगे के मामले में दंगे के गवाह बेखौफ होकर दंगाइयों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने पहुंचे. संभल में मौजूद जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी मुस्लिम बिरादरी के बीच हिंसा हो गई. इस दौरान पुलिस की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें मुस्लिम बिरादरी के 4 लोगों की हो गई. वहीं, कई पुलिस कर्मियों के घायल हुए. इस हिंसा के मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए थे.
साल 2024 में हुए इस हिंसा को दंगा बताया गया और दंगे की साजिश के इल्जाम में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क , मस्जिद सदर जफर अली, मुल्ला अफरोज ,मोहम्मद वारिस के खिलाफ नामजद 2200 से अधिक बेनाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. SIT ने संभल दंगों के 6 मुख्य मामलों में 4025 पन्नों की चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी. जिनमें अब तक 138 मुल्जिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है. सपा सांसद और मस्जिद सदर ने इस मामले में कोर्ट से स्टे पर है.