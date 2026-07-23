Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /संभल दंगा केस में सुनवाई अंतिम दौर में, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

संभल दंगा केस में सुनवाई अंतिम दौर में, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

Sambhal Riot Case: संभल दंगा मामले की सुनवाई जिला अदालत में आखिरी चरण में पहुंच गई है. मुख्य मुल्जिमों के खिलाफ लगभग सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब विवेचकों की गवाही बाकी है. 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला आने की संभावना जताई जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:23 PM IST
संभल दंगा केस में सुनवाई अंतिम दौर में, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंकित शर्मा कत्ल केस में ताहिर हुसैन समेत 5 कसूरवारों से अदालत ने मांगी खास जानकारी
Delhi news1 hr ago
2
muslim news1 hr ago
3
Kerala News2 hrs ago
4
Pakistan News3 hrs ago
5
Uttar Pradesh news3 hrs ago