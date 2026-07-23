/संभल दंगा केस में सुनवाई अंतिम दौर में, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

Sambhal Riot Case: संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे के मामले में जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई 90 फीसदी पूरी हो चुकी है. इन दंगों के मामले में गवाहों ने मुल्जिमों के ख़ौफ से किसी भी मामले में नहीं दी थी गवाही. मुख्य मुल्जिम मुल्ला अफरोज ,गुलाम, मोहम्मद वारिस के खिलाफ चल रहे केस के सभी गवाहों के बयान दर्ज. अब सिर्फ विवेचकों के बयान दर्ज होने बाकी है. आगामी 27 जुलाई को कोर्ट में विवेचकों के बयान किए जाएंगे दर्ज. विवेचकों के बयान दर्ज होने के बाद जेल में बंद मुल्ला अफरोज ,गुलाम ,वारिस के खिलाफ जल्द आ सकता है सजा का बड़ा फैसला. कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के बीच पुलिस ने मुल्ला अफरोज ,गुलाम और वारिस पर रासुका भी लगाई.