/संभल स्कूल हादसे में बड़ा एक्शन, जर्जर छज्जा गिरने से छात्र की मौत; स्कूल प्रबंधन पर FIR के आदेश

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Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में 15 अगस्त को हुए दर्दनाक स्कूल हादसे के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान अल हसनैन पब्लिक स्कूल के गेट का जर्जर छज्जा गिरने से एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी, जबकि दो स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हुए थे. अब इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने मामले की जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अलका शर्मा को सौंपी थी. जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने की बात कही गई है. जांच के मुताबिक, स्कूल की दीवार और छज्जा पहले से ही जर्जर हालत में थे. इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन की तरफ से बच्चों को जर्जर छज्जे पर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. जांच में हादसे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को भी शामिल किया गया. प्रशासन ने उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधक मोहम्मद उवेश समेत दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, असमोली थाना क्षेत्र के मदाला फतेहपुर स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र स्कूल परिसर में मौजूद थे. इसी दौरान स्कूल गेट का छज्जा अचानक गिर गया. हादसे में एक छात्र की जान चली गई, जबकि दो दूसरे स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे थे. अब प्रशासन की जांच में जर्जर निर्माण को लेकर कथित लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है.