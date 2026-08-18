/संभल स्कूल हादसे में बड़ा एक्शन, जर्जर छज्जा गिरने से छात्र की मौत; स्कूल प्रबंधन पर FIR के आदेश

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने मामले की जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अलका शर्मा को सौंपी थी. जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने की बात कही गई है. जांच के मुताबिक, स्कूल की दीवार और छज्जा पहले से ही जर्जर हालत में थे. इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन की तरफ से बच्चों को जर्जर छज्जे पर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. जांच में हादसे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को भी शामिल किया गया. प्रशासन ने उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधक मोहम्मद उवेश समेत दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.