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संभल स्कूल हादसे में बड़ा एक्शन, जर्जर छज्जा गिरने से छात्र की मौत; स्कूल प्रबंधन पर FIR के आदेश

Sambhal School Accident: संभल में 15 अगस्त को अल-हसनैन पब्लिक स्कूल में एक जर्जर बालकनी का हिस्सा गिरने से एक छात्र की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने स्कूल मैनेजर समेत दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 18, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:51 AM IST
संभल स्कूल हादसे में बड़ा एक्शन, जर्जर छज्जा गिरने से छात्र की मौत; स्कूल प्रबंधन पर FIR के आदेश

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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