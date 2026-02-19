शाही जामा मस्जिद की रमजान से पहले रंगाई भी मुश्किल; कमेटी की मांग पर ASI का अड़ंगा!

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार किस दावे या विवाद को लेकर बल्कि मस्जिद एक खास मांग को लेकर. मस्जिद की रंगाई-पुताई और सजावट को लेकर मस्जिद कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के बीच पत्राचार शुरू हुआ है. शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने ASI मेरठ को पत्र भेजकर रमजान से पहले रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने मेरठ स्थिति भारतीय पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट को डाक के जरिये एक पत्र भेजा है. मस्जिद के सदर की तरफ से इस पत्र में जिक्र किया गया है कि पिछले साल रमजान माह के दौरान ASI विभाग के जरिये शाही जामा मस्जिद संभल की रंगाई-पुताई और सजावट कराई गई थी. इसी आधार पर इस साल भी मस्जिद में रंगाई-पुताई और सजावट कराने की इजाजत देने की मांग की गई है.

मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया है कि रमजान के पाक महीने को देखते हुए मस्जिद की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई जरूरी है. शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने उम्मीद जताई है कि ASI रंगाई पुताई और सजावट करने की इजाजत जरुर देगा.

ASI के वकील ने कहा रंगाई-पुताई की जरुरत नहीं

दूसरी ओर, ASI की तरफ से अलग रुख सामने आया है. ASI के अधिवक्ता विष्णु शर्मा का दावा है कि जामा मस्जिद में फिलहाल रंगाई-पुताई की जरुरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल कराई गई रंगाई-पुताई अभी ठीक हालत में है. उन्होंने यह भी कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत दी जा सकती है.

फिलहाल, मस्जिद में रंगाई-पुताई को लेकर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ASI की इजाजत पर निर्भर माना जा रहा है. मामला न्यायालय में लंबित होने की वजह से प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही तय होगी. अब सबकी निगाहें, इस बात पर टिकी हैं कि मस्जिद में रंगाई पुताई का आदेश रमजान में मिलता है या इसके बाद.

क्या है विवाद?

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद को हिंदूवादी संगठन मंदिर होने का दावा करते हैं. मुगल काल (लगभग 1526–1529 ई.) में बनी यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिये संरक्षित स्मारक है. लेकिन अब इसके धार्मिक चरित्र और ऐतिहासिक दावों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. विवाद की जड़ मस्जिद की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी है.

हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक बाबर ने 1526 ई. में एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया था. इस मामले में वकील हरिशंकर जैन समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है कि मस्जिद की जगह मूल रूप से हरिहर मंदिर था और उसे पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता मस्जिद परिसर में प्रवेश, पूजा की अनुमति और मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं.

मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है?

दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी और स्थानीय मुस्लिम समुदाय इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं. उनका कहना है कि शाही जामा मस्जिद सदियों पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है, जहां लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है. मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि इस स्थल का धार्मिक चरित्र स्पष्ट है और इसे बदलने की मांग कानून के खिलाफ है. इसके मस्जिद होने के ऐताहिसाक तथ्य भी मौजूद हैं. वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला देते हैं. इस कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे बदला नहीं जा सकता. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कानून ऐसे दावों पर रोक लगाता है और मस्जिद का चरित्र नहीं बदला जा सकता.

