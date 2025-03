Sambhal: जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगा है ये संगीन इल्जाम

Zafar Ali Arrest: संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और थाने में उनसे पूछताछ कर रही थी. पुलिस का आरोप है कि उनके गलत बयानों की वजह से संभल में हिंसा हुई.

संभल जिले में वकीलों ने गलत गिरफ्तारी का इल्जाम लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. एडवोकेट शकील अहमद कहते हैं, "उन पर आधिकारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं और अब उन्हें चंदौसी ले जाया जा रहा है. मेडिकल जांच के बाद हम जमानत के लिए आवेदन करेंगे और उन्हें जमानत मिल जाएगी. पुलिस प्रशासन ने एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है. उन्हें उसे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था."

Sambhal, Uttar Pradesh: SIT arrested Shahi Jama Masjid President Zafar Ali after interrogation. Lawyers protested, alleging wrongful arrest. He is being taken to Chandausi for a medical examination and bail proceedings.

Advocate Shakeel Ahmad says, "He has been officially… pic.twitter.com/C6JnG9h4sc

— IANS (@ians_india) March 23, 2025