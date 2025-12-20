Advertisement
Sambhal: इशा में दफ्न किए जाएंगे शाही मस्जिद के नायब सद्र लड्डन खां, नमाज में हुई थी मौत

Sambhal Shahi Masjid Vice President Died: संभल की शाही मस्जिद के नायब सद्र लड्डन खां का इंतेकाल हो गया है. उनकी तदफीन आज इशा की नमाज़ के बाद की जाएगी. 19 दिसंबर जुमा के दिन नमाज के दौरान उनका इंतेकाल हो गया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 20, 2025, 11:44 AM IST

Sambhal Shahi Masjid Vice President Died: संभल हिंसा मामले में आरोपी और शाही जामा मस्जिद के नायब सद्र लड्डन खां का जुमा की नमाज के इंतेकाल हो गया. यह घटना दोपहर करीब 1:05 बजे संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित शाही जामा मस्जिद में हुई. बताया गया कि नमाज के दौरान अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वे गिर पड़े. मस्जिद में मौजूद लोग आनन-फानन में उन्हें चंदौसी रोड पर मौजूद एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लड्डन खां की उम्र 72 साल थी. वह कोट गर्वी के के रहने वाले थे और शाही जामा मस्जिद में नायब सद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उन्होंने दोपहर 1:40 बजे नमाज अदा की गई थी. वे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद काशिफ खान के चाचा भी थे. उनके परिवार में पत्नी परवीन जहां, तीन बेटे—सलमान, डॉ. तनवीर और शानू और तीन बेटियां हैं. उनका एक बेटा राजू की पहले ही बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है.

मस्जिद के सद्र जफर अली एडवोकेट ने हार्ट अटैक से लड्डन खां की मौत की तस्दीक की है. उन्होंने उन्हें मेहनती और ईमानदार व्यक्ति बताया है. जानकारी के मुताबिक, इशा की नमाज के बाद रात करीब 8 बजे जिलानी पब्लिक स्कूल के पास मौजूद मैदान में नमाजे जनाजा अदा की जाएगी, जिसमें लगभग एक हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके बाद उन्हें मोहल्ला फतेहउल्ला सराय स्थित निजी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा.

उनके नमाज़-ए-जनाजा में भारी मात्रा में लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है. इसके चलते पुलिस ने खास इंतेजामात भी किए हैं. फिलहाल परिवार से मिलने के लिए रिश्तेदार और करीबी पहुंच रहे हैं. 

गौरतलब है साबिक सद्र लड्डन खां को संभल हिंसा में आरोपी बनाया गया था. इस मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक पुत्र सुहैल इकबाल नामजद हैं. बीती 23 मार्च को जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था. इस मुकदमे में लड्डन खां सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

