बीजेपी के कसीदे पढ़ने पर बर्क का मायावती पर तंज, 'BSP की कथनी और करनी में फर्क'

Zia ur Rahman Barq Statement: लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान पर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने पलटवार किया. बर्क ने कहा कि मायावती के आरोप बेबुनियाद हैं और सपा हमेशा मुस्लिम, यादव और SC समुदाय का पक्ष लेकर चली है, जबकि बीजेपी सपा में फूट डालने की कोशिश कर रही है.
Sambhal News Today: लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर जमकर निशाना साधा. उनके बयान पर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क (Zia ur Rahman Barq) ने तीकी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बीएसपी पर पलटवार किया.
मीडिया से बातचीत में जिया उर रहमान बर्क ने कहा, "बीएसपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है. आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मायावती भाजपा की तारीफ कर रही हैं. यही वजह है कि बीएसपी आज राजनीति के हाशिए पर चली गई है."
संभल के सांसद बर्क ने कहा कि सपा ने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है और इंसाफी के खिलाफ खड़ी रही है. बर्क के मुताबिक, "मायावती के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं. जनता जानती है कि मुश्किल वक्त में सपा ने ही उनका साथ दिया."
मायावती ने अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद कांशीराम के नाम पर बनी योजनाओं और संस्थाओं को बंद कर दिया. इस पर बर्क ने जवाब देते हुए कहा, "बिना सबूत के इस तरह के आरोप लगाना गलत है. सपा सरकार में मुस्लिम, यादव और पीडीए समाज को जितना फायदा मिला, उतना बीएसपी शासन में कभी नहीं मिला. सपा का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होगी."
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि "अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात सिर्फ वोट बढ़ाने की नौटंकी है. जब आजम खान 23 महीने जेल में थे, तब अखिलेश ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई. अब चुनाव नजदीक आते ही यह दिखावा शुरू हो गया है."
इस पर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने जवाब दिया, "अखिलेश यादव साफ दिल के इंसान हैं और पार्टी के सभी नेताओं का ध्यान रखते हैं. आजम खान से उनकी मुलाकात आपसी सम्मान और एकता का प्रतीक है, न कि कोई राजनीतिक नाटक."
बर्क ने आगे कहा कि बीजेपी को यह डर है कि आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर कोई नया गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी कल्पना है. उन्होंने कहा, "सपा के सभी नेता एकजुट हैं. बीजेपी की सपा में फूट डालने की कोशिशें नाकाम रहेंगी. मीडिया के कुछ हिस्सों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन सपा पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर रही है. आने वाले समय में पार्टी और सशक्त रूप से सामने आएगी."
