Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2976369
Zee SalaamIndian Muslim

'अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर 'I Love Muhammad' लिखना बीजेपी की है साजिश'- बर्क

Zia Ur Rahman Barq on I Love Muhammad Row: अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में मंदिरों की दीवारों पर 'I Love Muhammad' लिखे जाने की घटना की वजह से तनाव फैल गया. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. इस घटना को लेकर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:51 PM IST

Trending Photos

सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क (फाइल फोटो)
सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क (फाइल फोटो)

Aligarh Mandir Case: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीते दिनों असामाजिक तत्वों ने मंदिरों की दीवारों पर 'I Love Muhammad' लिख दिया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरन इसे मिटा दिया और 8 पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है. 

इस घटना को लेकर  संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है. सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बयान जारी कर दीवारों पर 'I Love Muhammad' लिखने की घटना को एक सोची समझी साजिश करार दिया. उन्होंने कहा कि यह घटना भारतीय जनता पार्टी के जरिये एक सोची समझी साजिश के तहत तूल दिया गया है. 

'इसमें कोई मुसलमान नहीं है शामिल'

जियाउर रहमान बर्क ने कहा, "मंदिर पर लिखने वाले पूरे मामले की जांच होगी तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं होगा." उन्होंने कहा,"इसकी वजह यह है कि हमारा मजहब किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने को नहीं कहता है. हम भले ही दूसरे के मजाक को नहीं माफ कर देते हैं, लेकिन हम किसी के मजाक बनाकर उनका अपमान नहीं करते हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आगे कहा कि 'I Love Muhammad' को दीवारों पर लिखकर एक सोची समझी साजिश के तहत हाइलाइट किया गया है. इसके जरिये एक समुदाय के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा, "हमारी आस्था, हमारे मोहम्मद (स.अ.), हमें अपने दीन से मोहब्बत है. इसे हमें किसी को दिखाने की जरुरत नहीं है." 

मंदिर की दीवार पर लिखने का क्या है मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों ने 24 अक्टूबर की है, जब रात और सुबह-सुबह मंदिरों की दीवारों पर 'I Love Muhammad' लिख दिया. मुख्य रूप से बुलाकी गड़ी गांव के शिव और हनुमान मंदिर सहित 4 से 5 मंदिरों पर यह लिखावट देखी गई, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया.

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी, मंदिर सुरक्षा की मांग की. पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शांति समिति की बैठक बुलाई और लिखावट मिटाई. अलीगढ़ पुलिस ने 2 कथित संदिग्धों की पहचान की है और आईपीसी की धारा 153A व 295A के तहत केस दर्ज करने की तैयारी है. PAC-RAF की तैनाती के साथ ड्रोन निगरानी भी जारी है. करणी सेना ने चेतावनी दी कि 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज होगा. स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: ऋषिकेश में हिंदू संगठनों की हाय-तौबा, देवबंद के नकली पनीर को बताया 'जहर जिहाद'!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newsziaur rahman barqI Love Muhammad Rowmuslim news

Trending news

Uttarakhand news
ऋषिकेश में हिंदू संगठनों की हाय-तौबा, देवबंद के नकली पनीर को बताया 'जहर जिहाद'!
Sambhal news
संभल के इस इलाके में गरीबों का आशियाना तोड़ने की तैयारियां पूरी, जानें पूरा मामला
Pakistan News
पाकिस्तान में सेना की 'शान' बनी देश की सबसे बड़ी कमजोरी, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Bihar Assembly Election 2025
बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, AIMIM को छोड़ गए कई नेता
Pakistan Dengue Outbreak
पाकिस्तान में डेंगू का विस्फोट! इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हाहाकार
Turkey PKK Peace Deal
तुर्की-कुर्द दुश्मनी का अंत करीब? PKK लड़ाके तुर्की छोड़ इराक लौटे
Ranchi News
मुस्लिम दुकानदारों से लोगों ने छठ की जमकर खरीदारी, हिंदू संगठनों को करारा तमाचा
Malaysia news
इस मुस्लिम देश में रेड कार्पेट पर थिरके ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत
Waris Nagar News
संभल के वारिस नगर में 34 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी, दहशत में हैं लोग
amu suicide
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंदे से लटकी मिली छात्रा की लाश; कैंपस में हड़कंप!