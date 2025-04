Sambhal: तबियत खराब है, फिर भी होऊंगा पेश; SIT की पूछताछ से पहले क्या बोले जियाउर्रहमान बर्क?

Sambhal SP MP Ziaur Rahman Barq: संभल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जियाउर्रहमान बर्क आज एसआईटी के सामने पेश हुए हैं. उन्होंने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि वह बीमार हैं और इसके बाद भी वह एसआईटी के सामने पेश होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ये मैसेज न चला जाए कि वह जांच से बच रहे हैं.

जांच से पहले जियाउर्रहमान बर्क ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भारत का नागरिक और एक सांसद हूं, इसलिए मैं भारत की न्याय व्यवस्था पर यकीन रखता हूं और माननीय न्यायालय में भी पूरा यकीन है. उन्होंने आगे बताया कि इत्तेफाक से मेरी आज तबियत सही नहीं है. मेरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है. इसके बावजूद मैं इसलिए जा रहा हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन अधिकारियों को यह न ले कि मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा हूं.

जियाउर्रहमान ने कहा कि मीडिया ट्रायल से बचने या कोई गलत फहमी से बचने के लिए मैं जा रहा हूं. मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और मैं आगे भी सहयोग करूंगा. क्योंकि मैं एक नागरिक के साथ-साथ एक सांसद भी हूं.

#WATCH | Sambhal, UP: Samajwadi Party MP from Sambhal, Zia ur Rehman Barq to appear before the SIT team today in connection with Sambhal violence case

He says, "I believe in the law and the Constitution. I have faith in the judiciary. Today, I was not feeling well, my doctor…

