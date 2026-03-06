संभल की बेटियों ने दी ईरान की मासूम छात्राओं को श्रद्धांजलि; दो मिनट मौन रखकर मांगी दुआ

Sambhal News Today: दूर देश ईरान में हुई घटना का असर उत्तर प्रदेश के संभल जिले तक देखने को मिला. चंदौसी में स्कूली छात्राओं ने संवेदना और एकजुटता का संदेश देते हुए ईरान के मिनाब शहर के गर्ल्स स्कूल की उन छात्राओं को श्रद्धांजलि दी, जिनकी अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हो गई थी. इस दौरान छात्राओं ने मृतक छात्राओं की याद में मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की.

मिली जानकारी के मुताबिक, संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने पूरी दुनिया को इंसानियत का संदेश दिया. जब उन्होंने बीते 28 फरवारी को मिनाब शहर के अमेरिका और इजरायली हमले में शहीद छात्राओं को श्रद्धांजलि दी. इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस मौके पर छात्राओं ने दो मिनट का मौन रखा और हमले में जान गंवाने वाली छात्राओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

मिनाब शहर के स्कूल में मारे गए छात्राओं को मासूमों ने दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने कहा कि गर्ल्स स्कूल पर हुआ हमला इंसानियत और शिक्षा पर हमला है. उनका कहना था कि शिक्षा के स्थानों को सुरक्षित रहना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा का असर बच्चों और छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए. इस मौके पर छात्राओं ने दुनियाभर में अमन चैन के लिए भी प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

यह पूरा कार्यक्रम चंदौसी क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहां छात्राओं ने सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया. एक छात्रा ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और शिक्षा को पहली प्राथमिकता देंगे. प्रार्थना के बाद छात्रों ने मृतकों की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संवेदना व्यक्त की और विश्व में शांति बनाए रखने की अपील की.

ईरान में स्कूल पर हमले का क्या है मामला?

बता दें, बीते 28 फरवरी को ईरान के दक्षिणी प्रांत हॉर्मोजगान के मिनाब शहर में स्थित एक गर्ल्स स्कूल अमेरिका और इजरायल ने हवाई हमला किया था. ईरान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में लगभग 168 से 180 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में ज्यादातर 7 से 12 साल की स्कूली लड़कियां थीं. इसके अलावा करीब 95 लोग घायल भी हुए थे.

बताया जा रहा है कि स्कूल पर इजरायल ने 10 से 10.45 के बीच मिसाइल हमला किया था. हमले के समय स्कूल में क्लास चल रही थी. यह हमला इतना घातक और भयावह था कि मिसाइल में विस्फोट के बाद स्कूल की दो मंजिला इमारत ढह गई और मलबे में कई छात्राएं दब गई. इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद दुनियाभर के लोगों को झकझोर कर रख दिया और UN, मानवाधिकार संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसका पुरजोर विरोध किया.

