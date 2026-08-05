Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /Sambhal News: बुर्का पहनकर कांवड़ लेने हरिद्वार निकलीं तमन्ना मलिक, प्रशासन से मिली इजाजत

Sambhal News: बुर्का पहनकर कांवड़ लेने हरिद्वार निकलीं तमन्ना मलिक, प्रशासन से मिली इजाजत

Sambhal Muslim Woman Kanwar Yatra: संभल की तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गई हैं. कुछ लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया. तमन्ना का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें अपनी पसंद के कपड़ों में कांवड़ यात्रा करने की इजाजत दे दी है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 05, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:49 AM IST
Sambhal News: बुर्का पहनकर कांवड़ लेने हरिद्वार निकलीं तमन्ना मलिक, प्रशासन से मिली इजाजत

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कश्मीर में 370 हटने के सात साल पूरे, मकामी लोगों ने साझा किए अपने अनुभव
2
3
4
5