Sambhal: तंगदस्ती में जीने वाले इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना; मस्जिद- दरगाह और घरों पर भी चलेगा बुलडोजर!

Sambhal News Today: संभल जिले के सदर तहसील क्षेत्र के सैफ खां सराय गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुनवाई के बाद अदालत ने दरगाह, मस्जिद और मकान बनाकर किए गए कब्जे को अवैध घोषित करते हुए बेदखली का आदेश दिया है और करीब 6 करोड़ 94 लाख 79 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मामले में शहर इमाम आफताब हुसैन और मेहताब हुसैन पर ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने का आरोप है. अदालत ने संबंधित पक्ष को अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है. अगर इस अवधि में अपील नहीं होती है तो इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक राजस्व विभाग बेदखली की कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलेगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, संभल-चंदौसी मार्ग पर स्थित गांव सैफ खां सराय में गाटा संख्या 452 (करीब 0.134 हेक्टेयर) जमीन राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम समाज की संपत्ति के रूप में दर्ज है. चकबंदी के दौरान यह भूमि पेड़ लगाने के लिए आरक्षित की गई थी. साल 1972 में तहसीलदार ने इस गाटा से सभी पट्टेदारों के नाम निरस्त कर इसे फिर से ग्राम समाज की संपत्ति घोषित कर दिया था.

राजस्व विभाग की जांच के अनुसार इस जमीन पर आरोपितों द्वारा कब्जा कर मकान, मस्जिद और दरगाह जैसी धार्मिक संरचनाएं बना ली गईं. करीब छह-सात महीने पहले हल्का लेखपाल ने धारा 67 के तहत अवैध कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार कोर्ट में प्रस्तुत की थी.

बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की पेड़ लगाने के लिए आरक्षित 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर दरगाह, मस्जिद और पक्के मकान के अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था. दावा किया जा रहा है कि शहर इमाम का वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी होने का दावा भी राजस्व विभाग की जांच में गलत निकला है.

सुनवाई के बाद धीरेंद्र कुमार सिंह ने आदेश पारित करते हुए दोनों आरोपितों को जमीन से बेदखल करने के साथ 6,94,79,000 रुपये हर्जाना और 1,250 रुपये निष्पादन शुल्क जमा कराने का निर्देश दिया. राजस्व अधिकारियों को जुर्माने की वसूली और मौके पर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं.

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व अभिलेखों के मुताबिक यह जमीन आज भी ग्राम समाज की संपत्ति है और इस पर अवैध कब्जा किया गया है. उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बेदखली का आदेश दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर संबंधित पक्ष एक महीने के भीतर उच्च स्तर पर अपील नहीं करता है तो प्रशासन के जरिये जल्द ही डिमोलिशन और कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित पक्ष ने इस जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था, लेकिन राजस्व विभाग की जांच में यह दावा सही नहीं पाया गया. बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर संबंधित पक्ष के जरिये पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई लंबित है. इस फैसले के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

