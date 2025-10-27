Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2977347
Zee SalaamIndian Muslim

Sambhal: मुसलमानों के ज़ख्म पर सुप्रीम कोर्ट का मरहम, अबतक 73 को जमानत

SC on Sambhal Violence Accused Bail: संभल हिंसा में पुलिस के जरिये की गई कार्रवाई पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं. इस हिंसा में पांच मुसलमानों की मौत हो गई थी. इस केस पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्हीं में से तीन आरोपियों, दानिश, फैजान और नाजिर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:22 PM IST

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Sambhal Violence Update: संभल हिंसा के मामले में सोमवार (27 अक्टूबर) तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. तीनों पर संभल में शाही जामा मस्जिद का दूसरी बार सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान अधिकारियों पर हमला करने, आगजनी और पथराव जैसी घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं.

सुप्रीम कोर्ट से जिन तीन आरोपियों को जमानत दी गई है, उनके नाम दानिश, फैजान और नाजिर हैं. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दानिश, फैजान और नाजिर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है. संभल हिंसा के इस मामले में अब तक लगभग 70 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के अदालती सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. धार्मिक दावों और ऐतिहासिक विवादों से जुड़े इस मामले में पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 29 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले 19 नवंबर को सिविल जज आदित्य सिंह ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था. 22 नवंबर को पहला सर्वे हुआ. इसके बाज जांच टीम ने सर्वे अधूरा रहने की बात कही और दूसरी बार 24 नवंबर को सर्वे शुरू करने पहुंच गई. इसी दौरान वहां भीड़ हिंसक हो गई. पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े. हालात काबू में लाने के लिए धारा 144 लागू की गई और इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई.

इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और 2,500 से ज्यादा के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज कीं. NSA के तहत भी कार्रवाई हुई. समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, नवाब सुहैल इकबाल और जामा मस्जिद कमेटी के जफर अली पर साजिश रचने का आरोप लगा. मार्च 2025 में जफर अली की गिरफ्तारी हुई. अब तक 76 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत दे दिया.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: नाबालिगों पर शावेज ने क्या था चाकू से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Sambhal Violence NewsSupreme Courtmuslim news

Trending news

Sambhal Violence News
Sambhal: मुसलमानों के ज़ख्म पर सुप्रीम कोर्ट का मरहम, अबतक 73 को जमानत
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा: नाबालिगों पर शावेज ने क्या था चाकू से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Delhi Riot 2020
क्या शर्जील और उमर की रिहाई में दिल्ली पुलिस अटका रही है रोड़े; कोर्ट की फिर फटकार
Jiya Ur Rehman Warq on Sadhvi Prachi
साध्वी प्राची के बयान पर तिलमिला उठे संभल के सांसद; एनकाउंटर, आतंक, बुर्का...'
Haj Installment Deadline
इस तारीख तक जमा करें हज जाने वाले लोग दूसरी किस्त, जानें कब है आखिरी डेडलाइन
Umar Khalid Bail Hearing
क्या जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Israeli airstrikes on Lebanon
इजरायल बार-बार कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन, लेबनान में भीषण बमबारी से 4 की मौत
AMU Student Attack
AMU News: 11वीं के छात्र पर तमंचे की बट से हमला, पुलिस जांच में जुटी
Abdul Bari Siddiqui on Tejashwi Yadav
तेजस्वी जननायक नहीं, RJD के ही दिग्गज मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान
Maulana Ishaq Gora on Pakistani Serials
PAK सीरियल देखकर बिगड़ रही हैं हमारी बहू-बेटियां, मौलाना ने दी औरतों को नसीहत