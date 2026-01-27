संभल हिंसा के आरोपी जफर अली का चुनावी ऐलान, हिंसा वाले इलाके में लगे पोस्टर

Zafar Ali Election Announcement: संभल हिंसा मामले में आरोपी और जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ज़फ़र अली ने 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. हिंसा प्रभावित इलाके में उनके पोस्टर लगने के बाद यह मामला चर्चा में आया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Sambhal News: संभल की शाही जामा मस्जिद में ASI के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली ने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने अपने आदमियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिससे पांच लोगों की मौत हुई. इस बयान के बाद वह सुर्खियों में आ गए. हिंसा के सिलसिले में SIT ने जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. बाद में उन्हें जमानत मिल गई और रिहा कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे और विवाद खड़ा हो गया.
बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि जफर अली ने चुनाव लड़ने के लिए हिंसा भड़काई थी. एक बार फिर जफर अली ने पोस्टर लगाकर चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की है. जी मीडिया से बातचीत करते हुए जफर अली ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की है और इस बार भी वह पीछे नहीं हटेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि उन्हें अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से टिकट का औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है. इसके बावजूद जफर अली का दावा है कि वह हर हाल में चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्हें संभल के लोगों का "मजबूत समर्थन" प्राप्त है.
'हिंसा में मेरा हाथ नहीं'
संभल हिंसा मामले में अपनी भूमिका के बारे में जफर अली ने आरोपों से पूरी तरह इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह हिंसा में शामिल नहीं थे और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. जफर अली के अनुसार, उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर और जमानत मिल गई है, इसलिए इसका उनके राजनीतिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
कौन बना रहा है दूरी
उन्होंने कहा, “संभल हिंसा में मेरा कोई हाथ नहीं है. मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. जनता सच जानती है और यही मेरी ताकत है." दूसरी ओर हिंसा प्रभावित इलाके में लगाए गए पोस्टरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इन पोस्टरों के ज़रिए, जफर अली ने लोगों से 2027 के चुनावों में उन्हें वोट देकर मजबूत बनाने की अपील की है.