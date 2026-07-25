/संभल हिंसा मामले के आरोपी जफर अली आज AIMIM में होंगे शामिल; ओवैसी की मौजूदगी में होगी सियासी एंट्री

जफर अली कब हुए थे जेल से रिहा

गौरतलब है कि 1 अगस्त 2025 को जेल से रिहा होने पर संभल में उनके समर्थकों ने जफर अली का भव्य स्वागत किया था. वह खुली कार में शहर पहुंचे और भारी भीड़ ने उनका अभिवादन किया. उनके आगमन के दौरान रोड शो जैसा नजारा सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर चर्चा का विषय बना था. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. संभल जैसे मुस्लिम-बहुल इलाके में जफर अली जैसी स्थानीय हस्ती का पार्टी में शामिल होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस कदम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं.