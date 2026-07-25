/संभल हिंसा मामले के आरोपी जफर अली आज AIMIM में होंगे शामिल; ओवैसी की मौजूदगी में होगी सियासी एंट्री

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Zafar Ali Join AIMIM: संभल हिंसा मामले के आरोपी और संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली आज ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल होने जा रहे हैं. जफर अली मुरादाबाद में होने वाले एक कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता लेंगे. इस कार्यक्रम में ओवैसी भी मौजूद रहेंगे. जफर अली ने खुद इस बात की तस्दीक की है. AIMIM में शामिल होने के बाद जफर अली अपने सियासी करियर की शुरुआत का औपचारिक ऐलान करेंगे. जफर अली सियासत में आने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं और AIMIM में शामिल होने के उनके फैसले से इन अफवाहों पर विराम लगने की उम्मीद है.
जफर अली का नाम पिछले साल संभल हिंसा मामले के सिलसिले में सामने आया था. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और वह लगभग चार महीने तक हिरासत में रहे. बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और मामले की कानूनी कार्यवाही चल रही है. जफर अली पहले भी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर कर चुके हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि AIMIM में शामिल होने के बाद वह पार्टी के टिकट पर संभल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, पार्टी ने अभी तक उनकी संभावित उम्मीदवारी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.
जफर अली कब हुए थे जेल से रिहा
गौरतलब है कि 1 अगस्त 2025 को जेल से रिहा होने पर संभल में उनके समर्थकों ने जफर अली का भव्य स्वागत किया था. वह खुली कार में शहर पहुंचे और भारी भीड़ ने उनका अभिवादन किया. उनके आगमन के दौरान रोड शो जैसा नजारा सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर चर्चा का विषय बना था. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. संभल जैसे मुस्लिम-बहुल इलाके में जफर अली जैसी स्थानीय हस्ती का पार्टी में शामिल होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस कदम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं.