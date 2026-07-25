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संभल हिंसा मामले के आरोपी जफर अली आज AIMIM में होंगे शामिल; ओवैसी की मौजूदगी में होगी सियासी एंट्री

Zafar Ali Join AIMIM: संभल हिंसा मामले के आरोपी और संभल की शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल होंगे. पार्टी में शामिल होने के बाद वह मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में अपने सियासी करियर की शुरुआत की औपचारिक घोषणा करेंगे.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 25, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:55 PM IST
संभल हिंसा मामले के आरोपी जफर अली आज AIMIM में होंगे शामिल; ओवैसी की मौजूदगी में होगी सियासी एंट्री

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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