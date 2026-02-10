संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimसंभल हिंसा केस में अनुज चौधरी पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Sambhal Violence Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में CO अनुज कुमार चौधरी समेत 22 पुलिसवालों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है. सरकार ने FSL रिपोर्ट के आधार पर आरोपों को गलत बताया है और अगली सुनवाई बाद में होगी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:41 PM IST

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CO अनुज कुमार चौधरी समेत 22 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने संभल CJM कोर्ट के उस आदेश पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस को भीड़ पर कथित फायरिंग के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने साफ किया है कि FIR दर्ज करने का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगा. मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच कर रही है. कोर्ट ने कहा है कि मामले पर आगे की सुनवाई अब तय समय पर होगी. 

दरअसल, यह मामला संभल के रहने वाले यामीन की याचिका से जुड़ा है. यामीन का आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को उनका बेटा आलम ठेला लेकर घर लौट रहा था. उस समय इलाके में जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था. आरोप है कि उस समय के CO अनुज कुमार चौधरी और मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसवालों ने भीड़ पर फायरिंग कर दी. यामीन का दावा है कि डर के मारे मौके से भागने की कोशिश करते समय पुलिस की गोलियों से उसका बेटा घायल हो गया.

CJM कोर्ट ने दिया था FIR दर्ज करने का आदेश
इस घटना के बाद यामीन ने संभल CJM कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की. ​​लोअर कोर्ट ने उसकी पिटीशन स्वीकार कर ली और अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसवालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया. इस आदेश को चुनौती देते हुए अनुज चौधरी और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने दलील दी कि CJM कोर्ट ने BNSS की धारा 175 के ज़रूरी नियमों का पालन नहीं किया. उन्होंने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच का आदेश देने से पहले, किसी सीनियर अधिकारी से रिपोर्ट लेना जरूरी है, और मामले के हालात के साथ-साथ अधिकारी के नज़रिए पर भी विचार किया जाना चाहिए.

इस दलील के बाद कोर्ट ने दिया फैसला
सरकार ने यह भी कहा कि आगरा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि घायल युवक के शरीर से मिली गोली पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए कैलिबर की नहीं थी. ऐसे में पुलिसवालों के खिलाफ आरोप पहली नजर में ही शक के दायरे में और कमज़ोर लगते हैं. इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तय समय पर होगी और सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा. तब तक, CO अनुज चौधरी और दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Sambhal newssambhal violence caseAllahabad High Court stay on FIRAnuj Chaudhary

