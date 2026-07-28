/संभल हिंसा केस में कोर्ट का बड़ा दांव! मुख्य आरोपियों के खिलाफ अब हर सुनवाई होगी अहम

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Sambhal Violence Case: उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में संभल जनपद न्यायालय चंदौसी में चल रहे इस चर्चित मामले में मुख्य आरोपियों मुल्ला अफरोज, गुलाम और मोहम्मद वारिस के खिलाफ अब नियमित सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से लगभग सभी गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए जा चुके हैं. अब सिर्फ इन्वेस्टिंग अधिकारियों के बयान दर्ज होना बाकी हैं. इसके बाद मामले की सुनवाई अंतिम चरण की तरफ बढ़ सकती है.
संभल हिंसा मामले में जिला अदालत में दाखिल चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और विवादित जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली को आरोपी बनाया गया है. हालांकि, उन पर लगे आरोपों पर अभी कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है और मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. इस मामले में प्रशासन का पक्ष रखने वाले जिला सरकारी वकील राहुल दीक्षित ने बताया कि जिला अदालत ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ नियमित सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब ट्रायल आगे बढ़ने से पहले सिर्फ़ जांच अधिकारियों की गवाही बाकी है.
राहुल दीक्षित ने क्या कहा?
राहुल दीक्षित ने यह भी कहा कि जब जिला अदालत में मुख्य आरोपी से जुड़ी सुनवाई पूरी हो जाएगी, तो सरकार हाईकोर्ट में चार्जशीट में नामजद दूसरे आरोपियों, जिनमें सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क़ और जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली शामिल हैं. उनके मामले को मज़बूती से आगे बढ़ाएगी. अभियोजन पक्ष का मानना है कि नियमित सुनवाई शुरू होने से मामले का जल्द निपटारा हो सकेगा. हिंसा के इस हाई-प्रोफ़ाइल मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं, जो लंबे समय से चल रहा है. जिला अदालत की कार्यवाही के दौरान, अभियोजन और बचाव पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिसके आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि संभल हिंसा से जुड़े मामले की जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. अब सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. फिलहाल, कोर्ट ने किसी भी आरोपी को दोषी या निर्दोष नहीं ठहराया है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सुनाया जाएगा. जिला सरकारी वकील राहुल दीक्षित के मुताबिक, नियमित सुनवाई शुरू करने का कोर्ट का फैसला यह संकेत देता है कि इस मामले की सुनवाई तेज़ी से होगी.