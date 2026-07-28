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संभल हिंसा केस में कोर्ट का बड़ा दांव! मुख्य आरोपियों के खिलाफ अब हर सुनवाई होगी अहम

Sambhal Violence Case: संभल हिंसा मामले में जिला अदालत ने मुख्य आरोपी के खिलाफ नियमित सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ज़्यादातर गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और अब जांच अधिकारियों की गवाही बाकी है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 28, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:53 PM IST
संभल हिंसा केस में कोर्ट का बड़ा दांव! मुख्य आरोपियों के खिलाफ अब हर सुनवाई होगी अहम

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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