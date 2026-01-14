'कानून से ऊपर कोई नहीं', संभल हिंसा पर सांसद जिया उर रहमान वर्क की दो-टूक

Sambhal Violence Case: संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई. इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई. पुलिस पर गोलीबारी करके लोगों को मारने का आरोप लगा, जबकि पुलिस ने दावा किया कि भीड़ में से गोलियां चलाई गईं, जिससे मौतें हुईं. अब, संभल CJM कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस घटना के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारने के मामले में संभल के तत्कालीन CO अनुज चौधरी और 12 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए. कोर्ट के इस आदेश के बाद नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इस मामले पर अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कानून के राज पर जोर दिया और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए. अपनी पोस्ट में सांसद बर्क ने लिखा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न वर्दी और न ही पद." उन्होंने आगे कहा कि संभल हिंसा के दौरान जिन अधिकारियों ने कानून की हदें पार कीं और अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया, उन्हें न्यायपालिका के जरिए न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

संभल के SP ने किया बचाव

वहीं, संभल के SP कृष्णा बिश्नोई ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. SP बिश्नोई ने कोर्ट के आदेश से असहमति जताते हुए कहा कि संभल हिंसा में पुलिस की कोई सीधी भूमिका नहीं थी. उन्होंने साफ किया कि CJM कोर्ट के आदेश के खिलाफ सक्षम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी. SP कृष्णा बिश्नोई ने यह भी कहा कि संभल घटना की जांच पहले ही एक न्यायिक आयोग द्वारा पूरी की जा चुकी है. उनके मुताबिक, आयोग की जांच में पुलिस की भूमिका के बारे में कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आया था. इसलिए FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देना प्रशासन के लिए एक कानूनी जरूरत है.

किस मामले में अनुज चौधरी पर दर्ज हुआ मुकदमा

गौरतलब है कि यामीन नाम के एक आदमी का बेटा बिस्किट बेचने का काम करता है. परिवार के मुताबिक, वह शाही जामा मस्जिद इलाके में बिस्किट बेच रहा था, तभी एक CO और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने उसे गोली मार दी. पिता ने चुपके से अपने बेटे का इलाज करवाया और अब जब मामला कोर्ट में चला गया है, तो पुलिस ने तत्कालीन सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.