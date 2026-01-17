Sambhal Violence: ASP अनुज चौधरी जाएंगे जेल! कांग्रेस नेता शाहनवाज ने प्रेस कॉन्फ्रें में किया बड़ा खुलासा

Advertisement
Sambhal Violence Case: संभल हिंसा में CJM कोर्ट के आदेश के बावजूद संभल प्रशासन ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है. इस पर कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपी पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी और SHO अनुज तोमर को निलंबित करके जेल भेजने की मांग की है. साथ ही इस मामले में हाई कोर्ट के सीटिंग जज की अगुवाई में एक आयोग बनाकर फिर से जांच कराने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:14 PM IST

Sambhal Violence Case: संभल हिंसा मामले में CJM कोर्ट ने उस वक्त के तत्कालीन संभल सिटी CO अनुज चौधरी (वर्तमान में ACP) और SHO अनुज तोमर समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. लेकिन उत्तर प्रेदस शासन ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया. इस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शाहनवाज आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांग की कि ACP अनुज चौधरी और अनुज तोमर को तत्काल निलंबित करके जेल भेजा जाए. साथ ही उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज की अगुवाई में एक आयोग बनाकर कराई जाए. 

संभल हिंसा के दौरान आलम नाम के युवक को पुलिस ने कथित तौर पर तीन गोलियां मारी. आलम के ही पिता यामीन की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा कि उत्तर प्रदेश की शासन की तरफ से कोर्ट को आदेश को न मानने के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शासन यह कह रही है कि गोली लगने के बाद अलम ने अपना नाम छुपाकर इलाज करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि यह सवाल उठाया जा रहा है कि पीड़ित आलम ने अपना नाम छुपाकर इलाज क्यों कराया. शहनाव ने कहा कि आलम को तीन दिनों तक घर में रखा गया, अगर ज्यादा दिन रखा जाता तो उसकी जान जा सकती थी. इसलिए आलम का नाम छिपाकर इलाज कराया गई.

बता दें कि संभल हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जांच की गई थी, जिसमें अनुज चौधरी और तमाम पुलिकर्मियों को क्लिन चीट दी गई थी. शाहनवाज आलम ने इस जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि CJM कोर्ट द्वारा 12 पुलकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का अदेश देना यह साबित करता है कि जांच सही नहीं है. उन्होंने कहा कि संभल हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट की जांच पुलिसकर्मियों को बचाने वाली थी. 

संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मुस्लिम समाज के पांच युवकों की मौत हो गई थी. इस दौरान आलम नाम के एक युवक को तीन गोलियां लगी थीं. आलम के परिवार वालों ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले में चंदौसी CJM कोर्ट ने संभल के उस वक्त के तत्कालिक CO अनुज चौधरी और SHO अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. लेकिन संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और संभल पुलिस प्रशासन ने CJM कोर्ट  के आदेश को मानने से इनकरा कर दिया है और कहा कि कोर्ट से आदेश को उपरी आदालत में चुनौती दी जाएगी. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

sambhal violence case

