Sambhal: हिंसा के आरोपी शारिक साठा की जमीन पर बनेगा CO ऑफिस! 2 करोड़ 31 लाख है कीमत

Sambhal News: संभल हिंसा के मास्टर माइंड शारिक साठा की जब्त अवैध प्रॉपर्टी पर असमोली सीओ का दफ्तर बनाने की तैयारी की जा रही है. डीएम को इस मामले में एक लेटर लिखा जा चुका है और अब उनके अप्रूवल का इंतेजार किया जा रहा है. सरकार प्रशासनिक और जनकल्याणकारी कामों के लिए शारिक की अवैध संपत्ति का इस्तेमाल करना चाहती है.

कौन है शारिक साठा

शारिक साठा को संभल हिंसा का मास्टर माइंड माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह विदेश में छिपा हुआ है और पुलिस उसकी लगातार तलाश में जुटी हुई है. कुछ महीनों पहले ही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शारिक की 2 करोड़ 31 लाख रुपये की प्रोपर्टी जब्त की थी. उसके खिलाफ 54 से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज हैं.

एसपी संभल ने क्या कहा?

संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा मौजूदा वक्त में देश छोड़कर भागा हुआ है. हम उसे गिरफ्तार करने के लिए अन्य एजेंसियों की भी मदद लेंगे. संपत्ति पर सरकार दफ्तर बनने पर उन्होंने कहा उसकी प्रॉपर्टी पहले जब्त की गई थी और फिर गैंगस्टर कोर्ट में उसे सरकार में निहित कराई गई थी.

डीएम के अप्रूवल के बाद शुरू होगा काम

उन्होंने जानकारी दी कि मौजूदा वक्त में यह प्रॉपर्टी डीएम के पास है. उनसे गुजारिश की गई है कि वहां पुलिस की मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए वहां सीओ ऑफिस बनाया जाए. डीएम साहब के पास लेटर भेजा जा चुका है और जल्द ही वहां काम शुरू किया जाए.

बता दें, संभल में पिछले साल नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई थी. पुलिस और लोगों के बीच झड़प में चार लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे. इस हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी. जिसमें शारिक साठा का नाम सामने आया था. आरोप था कि उसके गैंग के लोग और वह इस हिंसा में शामिल थे और वही इसका मास्टर माइंड है.