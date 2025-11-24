संभल हिंसा की पहली बरसी पर छावनी में तब्दील हुआ शाही जामा मस्जिद का इलाका; हरिहर सेना से डरा प्रशासन!

Sambhal Violence Update: उत्तर प्रदेश के संभल हालिया कुछ समय से सुर्खियों में रहा है. संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन और अल्पसंख्यकों के बीच तनाव देखा जा रहा है. बीते साल कोर्ट के आदेश पर एक टीम शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, जब यह टीम मस्जिद का दूसरी बार सर्वे करने पहुंची तो हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में पांच मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे.

संभल में बीते साल हुई हिंसा की आज सोमवार (24 नवंबर) को बरसी है. संभल हिंसा की पहली बरसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने जिले में कड़े एहतियाती कदम उठाए हैं. जिला प्रशासन ने किसी भी संभावित अनहोनी से निपटने के लिए पूरे क्षेत्र को हाई-अलर्ट मोड पर रखा है और ऑपरेशन 'सुरक्षा कवच' लागू कर दिया है.

हरिहर सेना ने बढ़ाया तनाव!

बीते 17 नवंबर 2025 को हरिहर सेना नाम के संगठन ने शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए 19 नवंबर को परिक्रमा करने का ऐलान किया था. हालांकि, जिला प्रशासन ने तनाव की स्थिति को देखते हुए इस विवादित पदयात्रा और धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर टाइटल डिस्प्यूट का मुकदमा भी चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

तनाव की स्थिति को लेकर अधिकारियों ने कहा, "बरसी के दिन कुछ संगठन या असामाजिक तत्व कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए कथित विवादित धार्मिक स्थल, हिंदूपुरा खेड़ा और अंजुमन तिराहा सहित आसपास के इलाकों को 16 सुरक्षा सेक्टरों में बांटा गया है. हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है.

संभल जिला प्रशासन ने दिए सख्त आदेश

संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने इतवार (23 नवंबर) की रात आदेश जारी करते हुए कहा कि पिछले साल इसी दिन हिंसक झड़पों में पथराव, आगजनी और फायरिंग हुई थी, इसलिए इस बार किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल के विवाद को लेकर हुई पिछली हिंसा को देखते हुए तहसील संभल क्षेत्र को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है.

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में 200 मीटर के दायरे में आने वाली हर सड़क, गली, छत, खाली प्लॉट, मैदान और मकानों की गहनता से जांच करें. अगर कहीं भी ईंट, पत्थर, बोतलें, ड्रम या किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री का भंडारण मिलता है, तो इसकी रिपोर्ट तुरंत एडीएम प्रदीप वर्मा को सौंपनी होगी.

यह भी पढ़ें: नाइजीरिया में कैथोलिक स्कूल से 303 बच्चे और 12 टीचर किडनैप, चार दिन में दूसरा बड़ा हमला