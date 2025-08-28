Sambhal Violence Report: हिंसा से ज्यादा हिन्दुओं के पलायन पर जोर; रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह?

Sambhal Violence Report: संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे. उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को आग लगा दिया था. इस घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जांच कमेटी गठित की थी. इस मामले में पुलिस अब तक लगभग सौ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

सीएम योगी के जरिये गठित कमेटी ने गुरुवार (28 अगस्त) को संभल हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन और रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन पर आधारित कमेटी ने 9 महीने चार दिन बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है. जांच टीम ने 450 पेज की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

'संभल में 30 फीसदी घटी हिंदू आबादी'

लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में कई बार हुए दंगों की वजह से हिंदुओं की आबादी कम हुई है. रिपोर्ट में अलग-अलग वक्त में हुए दंगों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि आजादी के बाद से यहां पर हिंदुओं की आबादी 30 फीसदी घट गई है. 1947 में यहां पर 45 फीसदी आबादी हिंदुओं की थी, जबिक 55 फीसदी आबादी आबादी मुसलमानों की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, अब संभल में महज 15 फीसदी हिंदू आबादी बची है, बाकी आबादी हिंसा की वजह से पलायन कर गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायिक आयोग के जरिये लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पेश की गई रिपोर्ट में दावा किया है कि जांच सभी बिंदु जांचा परखा गया है. जितने भी गवाह हैं, उनके भी बयान लिए गए हैं. जितना कर सकते थे, उसमें हर संभव कोशिश की गई है. हालांकि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद लोग दो धड़ों में बंटे नजर आए हैं और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने लगे हैं.

हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट पर क्या कहा?

संभल मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक होने के बाद विवाद बढ़ गया है। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील शकील वारसी ने न्यायिक रिपोर्ट के इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि संभल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए है. उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के आधार पर किसी भी दोषी को दंडित नहीं किया जा सकता है, इसका फैसला कोर्ट करेगा.

वहीं, हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि गोपाल न्यायिक जांच की रिपोर्ट से सहमत नजर आए. उन्होंने कहा कि मेरे जरिये मस्जिद में हरिहर मंदिर होने और हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने के दावे की पुष्टि हुई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि संभल में हिंदुओं की संख्या घटने की वजह मुस्लिमों से डर नहीं बल्कि कारोबार के लिए दूसरे शहरों का रूख करना है.

संभल पर पेश की न्यायिक रिपोर्ट पर हनुमानगढ़ी के विवादित महंत राजू दास का भी बयान सामने आया है. दूसरी तरफ रिपोर्ट में हिंदूओं की घटती आबादी को लेकर अयोध्या के संतों ने भी चिंता जताई है. मंहत राजू दास ने कहा कि संभल में आज 15 फीसदी आबादी है और जो लोग गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू एकता की करते हैं, उन्हें आंख खोलने की जरुरत है.

संत राजू दास ने दिया विवादित बयान

अपने विवादित बयानों के लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने कहा कि रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि किस तरह से हिंदुओं को संभल से पलायन करने पर मजबूर किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. संत राजू दास ने सवाल उठाया कि जो लोग हमेशा हिंदू-मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वे इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं? उन्होंने कहा, "आजादी के समय संभल नगर पालिका में 45 फीसदी हिंदू थे, लेकिन आज यह संख्या घटकर सिर्फ 15 फीसदी रह गई है. यह चिंता का विषय है."

राजू दास ने पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दावा किया कि मुर्शिदाबाद और संदेशखाली जैसे इलाकों में भी हिंदुओं को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है अब उत्तर प्रदेश के संभल में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. संत राजू दास का आरोप है कि जहां-जहां मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं. वहां दंगा, हिंसा और आतंक फैलाया जाता है, जिससे हिंदू पलायन को मजबूर हो जाते हैं.

'रिपोर्ट के दावे पर संदेह'

संभल हिंसा पर आई लीक न्यायिक रिपोर्ट को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शम्श सिद्दीकी ने कई अहम सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, वे ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं. आलम ने व्यंग्य करते हुए पूछा कि जांच टीम संभल में हिंसा की जांच करने गई थी या फिर जनगणना करने. उन्होंने कहा कि अगर कोई यह दावा करता है कि 1947 में संभल की आबादी 45 फीसदी थी, तो यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि 1941 में जनगणना हुई थी और अगली 1951-52 में. उन्होंने रिपोर्ट को अविश्वसनीय करार देते हुए कहा कि जब तक पूरी जांच रिपोर्ट आधिकारिक रूप से सामने नहीं आती, तब तक लीक रिपोर्ट के आधार पर अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: 'साउंड हो रग' का आतंक; इंडोनेशिया में लाउडस्पीकर से हिल रही जमीन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी