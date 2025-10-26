Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2976164
Zee SalaamIndian Muslim

संभल के इस इलाके में गरीबों का आशियाना तोड़ने की तैयारियां पूरी, ठंडक से पहले बेघर होने का मंडराया खतरा

Bulldozer Action in Sambhal: संभल के वारिस नगर मोहल्ले में बुलडोजर कार्रवाई के आदेश से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है. मुरादाबाद मंडलायुक्त ने कथित अवैध मकानों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. प्रभावित परिवारों का कहना है कि कार्रवाई के बाद वे बेघर हो जाएंगे. ठंडक का महीना शुरू होने वाला है, उससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के सामने बेघर होने की नौबत आ गई है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 04:21 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. बीते कुछ महीनों में प्रदेश के कई जिलों में लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थल और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे के दौरान हिंसा के बाद इलाके में  योगी सरकार ने कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी. 

अब संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में नगर पालिका के करीब एक बड़ी आबादी बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है. मुरादाबाद मंडलायुक्त ने कथित अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों में उहापोह की स्थिति है. प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके मकान पर बुलडोजर चलने से वह बेघर हो जाएंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, संभल जिले के वारिस नगर मोहल्ले में साढ़े छह बीघा जमीन पर कथित तौर अवैध तरीके निर्माण किया गया है. इस पर कुल 34 मकान बने हुए हैं. जांच के बाद अवैध पाए जाने पर मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने इन सभी अवैध मकानों को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई से पहले इलाके में मुनादी कराने की तैयारी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि इतवार (26 अक्टूबर) को 24 घंटे का समय देकर अवैध मकानों को खाली कराने का ऐलान किया जाएगा. वारिस नगर मोहल्ले में रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद भी बनी हुई है. जिला प्रशासन ने दावा किया कि यह मस्जिद भी नगर पालिका की जमीन पर बनी हुई है. जिसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पहले ही खुद ध्वस्त कर दिया है.

संभल प्रशासन के जरिये बुलडोजर एक्शन की सूचना मिलते ही वारिस नगर मोहल्ले में हड़कंप मच गया है. लोग अपने मकानों और सामान को लेकर परेशान हैं. यहां पर कई लोग सालों से रह रहे थे. यह पूरा मामला चंदौसी थाना क्षेत्र के वारिस नगर मोहल्ले से जुड़ा है. प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई तय समय पर की जाएगी.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Sambhal newssambhal bulldozer action

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में सेना की 'शान' बनी देश की सबसे बड़ी कमजोरी, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Bihar Assembly Election 2025
बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, AIMIM को छोड़ गए कई नेता
Pakistan Dengue Outbreak
पाकिस्तान में डेंगू का विस्फोट! इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हाहाकार
Turkey PKK Peace Deal
तुर्की-कुर्द दुश्मनी का अंत करीब? PKK लड़ाके तुर्की छोड़ इराक लौटे
Ranchi News
मुस्लिम दुकानदारों से लोगों ने छठ की जमकर खरीदारी, हिंदू संगठनों को करारा तमाचा
Malaysia news
इस मुस्लिम देश में रेड कार्पेट पर थिरके ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत
Waris Nagar News
संभल के वारिस नगर में 34 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी, दहशत में हैं लोग
amu suicide
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंदे से लटकी मिली छात्रा की लाश; कैंपस में हड़कंप!
Afghanistan Pakistan Ceasefire
क्या अब खत्म होगी पाकिस्तान-अफगानिस्तान की दुश्मनी? इस्तांबुल में फिर हुई बैठक
Donald Trump Qatar Meeting
कतर के अमीर ने क्यों रोका ट्रंप का विमान? कहा- 'भरने नहीं दूंगा उड़ान'