संभल के इस इलाके में गरीबों का आशियाना तोड़ने की तैयारियां पूरी, ठंडक से पहले बेघर होने का मंडराया खतरा

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. बीते कुछ महीनों में प्रदेश के कई जिलों में लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थल और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे के दौरान हिंसा के बाद इलाके में योगी सरकार ने कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी.

अब संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में नगर पालिका के करीब एक बड़ी आबादी बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है. मुरादाबाद मंडलायुक्त ने कथित अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों में उहापोह की स्थिति है. प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके मकान पर बुलडोजर चलने से वह बेघर हो जाएंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, संभल जिले के वारिस नगर मोहल्ले में साढ़े छह बीघा जमीन पर कथित तौर अवैध तरीके निर्माण किया गया है. इस पर कुल 34 मकान बने हुए हैं. जांच के बाद अवैध पाए जाने पर मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने इन सभी अवैध मकानों को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई से पहले इलाके में मुनादी कराने की तैयारी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि इतवार (26 अक्टूबर) को 24 घंटे का समय देकर अवैध मकानों को खाली कराने का ऐलान किया जाएगा. वारिस नगर मोहल्ले में रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद भी बनी हुई है. जिला प्रशासन ने दावा किया कि यह मस्जिद भी नगर पालिका की जमीन पर बनी हुई है. जिसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पहले ही खुद ध्वस्त कर दिया है.

संभल प्रशासन के जरिये बुलडोजर एक्शन की सूचना मिलते ही वारिस नगर मोहल्ले में हड़कंप मच गया है. लोग अपने मकानों और सामान को लेकर परेशान हैं. यहां पर कई लोग सालों से रह रहे थे. यह पूरा मामला चंदौसी थाना क्षेत्र के वारिस नगर मोहल्ले से जुड़ा है. प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई तय समय पर की जाएगी.