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Sambhal: फिमेल इंफ्लूएंसर ने लड़के को किया ब्लैकमेल; FIR दर्ज, जाने पूरा मामला

Sambhal News: संभल में एक नौजवान ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और उसके साथियों पर ब्लैकमेलिंग के संगीन इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. मामले की जांच पुलिस कर रही है, जबकि इल्जामों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. यह घटना सोशल मीडिया और निजी रिश्तों में सतर्कता बरतने की अहमियत को भी उजागर करती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:53 PM IST
Sambhal: फिमेल इंफ्लूएंसर ने लड़के को किया ब्लैकमेल; FIR दर्ज, जाने पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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