/Sambhal: फिमेल इंफ्लूएंसर ने लड़के को किया ब्लैकमेल; FIR दर्ज, जाने पूरा मामला

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Sambhal News: संभल के चौधरी सराय इलाके के रहने वाले एक नौजवान शाहरुख ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अरिशा और उसके 2 साथी नौजवानों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. दर्ज कराई गई FIR में पीड़ित नौजवान ने इंफ्लूएंसर अरिशा पर साजिश के तहत मोहब्बत के जाल में फंसाकर अश्लील फोटो वायरल करने और छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाकर ब्लैकमेलिंग करने का इल्जाम लगाया.
पुलिस ने इंफ्लूएंसर अरिशा और उसके 2 साथी अनस और शुएब बेकरी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. FIR दर्ज होने के बाद इंफ्लूएंसर अरिशा ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी कर सफाई देते हुए अपने उपर लगे इल्जाम को गलत बताया और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की. पीड़ित नौजवान शाहरुख ने इंफ्लूएंसर अरिशा पर नैनीताल में मुलाकात के दौरान मोहब्बत के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया. वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद इंफ्लूएंसर अरिशा ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कर सफाई पेश कर इल्जामों को गलत बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की.
गौरतलब है कि आज के दौर में मोहब्बत की साजिश रचकर निजी पलों की तस्वीरे लेना और उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने या गलत फायदा उठाने के लिए किया जाए, तो यह न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि नैतिक तौर पर भी बेहद गलत है. ऐसे मामलों में जरूरी है कि लोग किसी भी तरह के दबाव, धमकी या ब्लैकमेल का सामना होने पर तुरंत कानूनी मदद लें. समाज की भलाई इसी में है कि सच सामने आए, दोषी को सजा मिले और बेगुनाह की इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हो.