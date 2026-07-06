/Sambhal: फिमेल इंफ्लूएंसर ने लड़के को किया ब्लैकमेल; FIR दर्ज, जाने पूरा मामला

पुलिस ने इंफ्लूएंसर अरिशा और उसके 2 साथी अनस और शुएब बेकरी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. FIR दर्ज होने के बाद इंफ्लूएंसर अरिशा ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी कर सफाई देते हुए अपने उपर लगे इल्जाम को गलत बताया और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की. पीड़ित नौजवान शाहरुख ने इंफ्लूएंसर अरिशा पर नैनीताल में मुलाकात के दौरान मोहब्बत के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया. वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद इंफ्लूएंसर अरिशा ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कर सफाई पेश कर इल्जामों को गलत बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की.