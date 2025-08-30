जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से भी हिंदूवादी संगठन के लोगों को लागता है डर!

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस और स्थानीय मुस्लिम समाज के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए. वहीं, मुस्लिम समाज के 5 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए लगभग 96 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गए. अब घटना के इतने दिनों बाद एक हिंदूवादी संगठन सनातन सेवक संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद उपद्रवियों की रिहाई पर रोक की मांग की.

संभल हिंसा मामले में जेल में बंद मुल्जिमों का मामला कोर्ट में लंबित है. इसी कड़ी में उन्हें रिहा न करने की मांग को लेकर सनातन सेवक संघ के नेता और कार्यकर्ता संभल जिला प्रशासन के पास पहुचं गए. जबकि इन मुल्जिमों को रिहा करने का अधिकार कोर्ट के पास है न कि जिला प्रशासन के पास.

पहले से ही इन मुल्जिमों की रिहाई नहीं हो पा रही है, इसके बावजूद सनातन सेवक संघ नाम का संगठन उन लोगों को रिहा नही होने देना चाहती है. सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने संभल के SDM विकास चंद्र को इस संबंध में एक लिखित ज्ञापन सौंपा है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं करने के पीछे तर्क दिया कि वे लोग संभल में भयंकर दंगा भड़का सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इस मामले में मुस्लिम समाज के 96 लोगों को जेल भेजा गया था. उनमें से 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. बाकी बचे लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है. विपक्षी दल इस घटना के वक्त पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया था. पुलिस पर यह इल्जाम लगाया गया कि पुलिस के अधिकारी सरकार के कहने पर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों पर एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं.