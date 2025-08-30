जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से भी हिंदूवादी संगठन के लोगों को लागता है डर!
Sambhal News: संभल हिंसा मामले में लगभ 96 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है. अब सनातन सेवक संघ नाम की एक संगठन ने संभल जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप कर इन मुल्जिमों को रिहा नहीं करने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:50 PM IST

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस और स्थानीय मुस्लिम समाज के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए. वहीं, मुस्लिम समाज के 5 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए लगभग 96 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गए. अब घटना के इतने दिनों बाद एक हिंदूवादी संगठन सनातन सेवक संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद उपद्रवियों की रिहाई पर रोक की मांग की.

संभल हिंसा मामले में जेल में बंद मुल्जिमों का मामला कोर्ट में लंबित है. इसी कड़ी में उन्हें रिहा न करने की मांग को लेकर सनातन सेवक संघ के नेता और कार्यकर्ता संभल जिला प्रशासन के पास पहुचं गए. जबकि इन मुल्जिमों को रिहा करने का अधिकार कोर्ट के पास है न कि जिला प्रशासन के पास. 

पहले से ही इन मुल्जिमों की रिहाई नहीं हो पा रही है, इसके बावजूद सनातन सेवक संघ नाम का संगठन उन लोगों को रिहा नही होने देना चाहती है. सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने संभल के SDM विकास चंद्र को इस संबंध में एक लिखित ज्ञापन सौंपा है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं करने के पीछे तर्क दिया कि वे लोग संभल में भयंकर दंगा भड़का सकते हैं.  

गौरतलब है कि इस मामले में मुस्लिम समाज के 96 लोगों को जेल भेजा गया था. उनमें से 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. बाकी बचे लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है. विपक्षी दल इस घटना के वक्त पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया था. पुलिस पर यह इल्जाम लगाया गया कि पुलिस के अधिकारी सरकार के कहने पर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों पर एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Sambhal newsSambhal Violence BailSanatan Sevak Sangh Memorandum Sambhal SDMToday Newsmuslim news

