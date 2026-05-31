"हत्यारों को जल्द दी जाए फांसी की सजा..." मरहूम वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन के बेटे ने की मांग

Advocate Khwaja Moinuddin Murder Case: हाईकोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन को हाल ही में हैदराबाद के नापल्ली में कार से कूचलकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में कांग्रेस नेता जाहिद आलम खान और महबूब आलम खान को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही इस मामले में टोटल 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. मृतक ख्वाजा मोईनुद्दीन के बेटे मोहम्मद सनाउल्लाह फरहान ने अपने पिता की हत्या वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है. इसके साथ ही फरहान ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है.

मोहम्मद सनाउल्लाह फरहान ने कहा कि मैं विशेष अदालत में एक विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति का अनुरोध करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी आरोपी - मुजाहिद आलम खान, महबूब आलम खान, और उनके साथ अन्य सभी आरोपी- इस जघन्य हत्या के दोषी ठहराए जाएं, और उन्हें मौत की सज़ा दी जाए. वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन वक्फ संपत्तियों को बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करते थे.

मोहम्मद सनाउल्लाह फरहान ने कहा, "मैं हैदराबाद सिटी पुलिस को अपना काम करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. मैं पुलिस विभाग से अनुरोध करूंगा और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मुकदमा बहुत तेज़ और त्वरित तरीके से चले. मैंने पुलिस से अपने परिवार की सुरक्षा और हिफाज़त के लिए अनुरोध किया है. मैं हथियार की लाइसेंस के लिए एक आवेदन जमा करूंगा. मुझे आश्वासन दिया गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट एक प्रस्ताव पारित करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तेलंगाना बार के वकील इन अपराधियों की तरफ से पेश न हों."

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: वकील मोइनुद्दीन हत्याकांड मामले में कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन; मुजाहिद और महबूब को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जाहिद आलम खान और महबूब आलम खान ने वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या की साजिश रची. इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इन्होंने हमलावरों को 15 लाख रुपये भी दिए, जिसके बाद वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन को कार से कूचलकर हत्या कर दी गई. जाहिद, महबूब और ख्वाजा मोइनुद्दीन के बीच वक्फ संपत्ति और उसके प्रबंधन को लेकर विवाद चल रहा था. दोनों पक्षों के बीच सिविल, क्रिमिनल और वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा था.