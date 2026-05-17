West Bengal: "मवेशियों का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ वरना केस," BJP MLA रेखा पात्रा के फरमान से मचा हड़कंप!

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही नए सियासी माहौल में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनाव जीतते ही राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क गई. दक्षिणपंथी संगठन एक्टिव हो गए हैं, और गौरक्षा के नाम पर हालिया दिनों कई लोगों के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई.

इस बीच बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक रेखा पात्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि लेबुखाली इलाके से मवेशियों को लेकर गुजर रही एक वाहन को बीजेपी विधायक रेखा पात्रा और उनके समर्थकों ने रोक लिया. इसके बाद उन्होंने वाहन में मौजूद गौवंश को नीचे उतरवाया और उनके लिए चारे का इंतजाम किया.

इस दौरान विधायक रेखा पात्रा ने दावा किया कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत 14 साल से कम उम्र के मवेशियों की हत्या नहीं की जानी चाहिए और अगर कोई अवैध रूप से उन्हें ले जा रहा है तो कार्रवाई जरूरी है. रेखा पात्रा ने मौके पर मौजूद लोगों से यह भी कहा कि अगर कोई मवेशियों को ले जा रहा है तो उसे उन मवेशियों के जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होंगे.

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हैरानी तो तब हुई जब बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने कहा कि "अगर कोई गाय ले जा रहा है तो उसे उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी." यह सुनकर लोग सकते में रह गए.

बीजेपी विधायक रेखा पात्रा की वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. सोशल मीडिया पर कई लोग बीजेपी विधायक का मजाक उड़ा रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस पर चुटकी ली.

TMC नेता कुणाल घोष ने रेखा पात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी हकीकत में ऐसा नियम लागू कर रही है तो पहले किसी गाय का जन्म प्रमाण पत्र किसी डबल इंजन सरकार वाली राज्य से लाकर दिखाए. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे प्रमाण पत्र जारी कौन करेगा और क्या यह व्यावहारिक है?

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