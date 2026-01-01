इन गद्दारों की देश में नहीं है कोई जगह; शाहरुख खान पर BJP नेता संगीत सोम का बड़ा बयान

Sangeet Som on Shahrukh Khan: उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता संगीत सोम ने हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान अभिनेता शाहरुख़ ख़ान और उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को शामिल किए जाने को लेकर नाराज़गी जताई और शाहरुख़ ख़ान को गद्दार तक कह दिया.

संगीत सोम का यह बयान ठीक उसी वक्त आया है. जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान के नेशनल स्पीकर अयाज़ सादिक से बांग्लादेश के ढाका में मुलाकात कर रहे थे

क्या बोले संगीत सोम?

अपने भाषण में संगीत सोम ने कहा कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आते हैं तो वे एयरपोर्ट से बाहर कदम भी नहीं रख पाएंगे. उन्होंने कहा,"हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को यहां खेलने नहीं दिया जाएगा. शाहरुख़ ख़ान जैसे गद्दारों को यह समझ लेना चाहिए कि आप जिस तरह देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अगर आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इस देश के लोगों की वजह से पहुंचे हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

संगीत सोम का बड़ा बयान

संगीत सोम ने आगे आरोप लगाया कि शाहरुख़ ख़ान को जो पैसा मिलता है, वह देश के लोगों से आता है, लेकिन उसी पैसे से वे देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं. उन्होंने कहा, "कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं. यह अब इस देश में नहीं चलेगा. ऐसे गद्दारों के लिए देश में अब कोई जगह नहीं रहेगी."

देवकीनंदन ठाकुर ने भी दिया था बयान

संगीत सोम इस मुद्दे पर बयान देने वाले पहले नेता नहीं हैं. इससे पहले आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने भी केकेआर द्वारा मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए खरीदे जाने पर नाराज़गी जताई थी. फिलहाल मुंबई में मौजूद देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख़ ख़ान और केकेआर प्रबंधन को चेतावनी दी है.

देवकीनंदन ठाकुर की धमकी

अपने समर्थकों से बात करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, "अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, उसकी कैंसिलेशन नहीं की, तो 'खेला होबे', बहुत बड़ा खेला होबे. समय है संभल जाओ, समय है सुधर जाओ, वरना समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा."

ज्ञात हो कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आए हैं. एक शख्स को सरेआम लटकाकर आग लगा दी गई. इसके साथ ही कई मंदिरों में भी आग लगाई गई. जिसकी वजह से भारत में गुस्सा है और बांग्लादेश की पूरी तरह से बायकॉट की मांग उठ रही है.