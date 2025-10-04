Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2947107
Zee SalaamIndian Muslim

I Love Muhammad से पहले कहना होगा वंदे मातरम, संगीत सोम के बयान पर बवाल

Sangeet Som on I Love Muhammad: संगीत सोम का कहना है कि अगर आपको आई लव मुहम्मद कहना है तो उसके पहले आपको वंदे मातरम कहना होगा. उनके इस बयान का सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 04, 2025, 08:35 AM IST

Trending Photos

I Love Muhammad से पहले कहना होगा वंदे मातरम, संगीत सोम के बयान पर बवाल

Sangeet Som on I Love Muhammad: भाजपा नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम के बयान पर काफी बवाल हो रहा है. दरअसल, उन्होंने कहा है कि उन्हें लोगों के आई लव मुहम्मद कहने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके पहले भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना होगा. लोगों का कहना है कि क्या अब संगीत सोम मुसलमानों की कोई भी बात जाहिर करने की गाइडलाइन तय करेंगे. क्या हर प्रोटेस्ट में मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाएगा?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भाजपा नेता हरदोई में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि आई लव मुहम्मद के नाम पर साज़िश करने वालों की डेंटिंग, पेंटिंग और ओवरहालिंग की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने पीडीए को पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया. संगीत सोम ने कहा कि प्रदेश में आई लव मुहम्मद के नाम पर बवाल काटा जा रहा है, ऐसे लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब प्रदेश में मुगल का राज नहीं है.

क्या संगीत सोम तय करेंगे गाइडलाइन?

संगीत सोम ने कहा आजकल एक माहौल पूरे देश में चल रहा है, सड़क पर उतरकर लोग कह रहे हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद. मैं उनसे कहना चाहता हूं आप आई लव मोहम्मद कहिए मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अल्लाह से प्यार करिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन, उससे पहले आपको आई लव इंडिया कहना पड़ेगा, आई लव भारत कहना पड़ेगा, भारत माता की जय कहना पड़ेगा, वंदे मातरम कहना पड़ेगा. लेकिन, दिक्कत की बात यह है कि आप भारत माता की जय बोलेंगे और ना ही आप आप वंदे मातरम कहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे लोगों का कीजिए खंडन

उन्होंने आगे कहा कि आई लव मोहम्मद की बात करते हैं, मैं आपको सिरे से खारिज करता हूं. अगर आप भारत मां से प्यार नहीं करते हैं तो आई लव मुहम्मद कभी नहीं हो सकता. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को का खंडन कीजिए.

क्या है मामला?

कानपुर में रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस निकाले गए. इस दौरान 'आई लव मुहम्मद' का बैनर लगाने के के मामले में पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इस बात से देश भर के मुसलमान नाराज हो गए और इसे मज़हब की आज़ादी पर हमले के तौर पर देखने लगे. इसी सिम्त में बरेली में 26 सितंबर को एक प्रोटेस्ट निकाला गया, जिसमें काफी बवाल हुआ. पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मशहूर मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल थे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Sangeet SomI Love MuhammadVande Matrammuslim news

Trending news

Hamas
Gaza में रुकेगी जंग! Hamas ने माना ट्रंप का प्लान, हथियार छोड़ने पर रखी ये बात
madhya pradesh news
MP: भारत माता को 'डायन' बोलने पर बवाल; मौलवी का पुतला दहन, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Uttar Pradesh news
हिंदू बेटियों को ले जा रहे हैं विधर्मी, लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का विवादित बोल
Uttar Pradesh news
सुशील शर्मा ने इस्लाम कबूल कर पढ़ी जुमे की नमाज़; मनाने के लिए मस्जिद पहुंची पुलिस!
Uttar Pradesh news
मुस्लिम होने की वजह से लेडी डॉक्टर ने शमा परवीन का इलाज करने से किया इंकार
Uttar Pradesh news
बरेली के बाद फर्रुखाबाद में लगे 'I Love Muhammad' के पोस्टर, पुलिस ने की कार्रवाई
Uttar Pradesh news
इस्लाम का परचम समझकर मस्जिद पर लगा दिया सऊदी अरब का झंडा; पीछे पड़ी पुलिस!
Uttar Pradesh news
मेरठ में आदिल के मर्डर का लाइव वीडियो वायरल, हत्याकांड से दहशत में लोग
BJP
Bareilly में Yogi के एक्शन से नाराज हुए ये BJP नेता! इस्तीफे की दी धमकी
Pakistan
POK में पत्रकारों पर पुलिस ने भाजी लाठियां, प्रेस क्लब पर किया हमला: VIDEO
;