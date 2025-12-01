Sanjauli Masjid की किस्मत का फैसला आज, HC में अहम सुनवाई

Sanjauli Mosque Hearing in HC: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज विवादित संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, यह मामला न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ के सामने लिस्टेड है. इससे पहले लोवर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया था. इसके बाद से हिंदू संगठन लागातर यहां नमाज का विरोध कर रहे हैं.

वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका

इस सुनवाई में वक़्फ़ बोर्ड की ओर से दायर याचिका की मेंटेनबिलिटी पर बहस होगी. वक़्फ़ बोर्ड ने विवादित संजौली मस्जिद को बचाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है, जबकि इससे पहले निचली अदालत मस्जिद को अवैध करार दे चुकी है.

लोवर कोर्ट ने दिया हटाने का फैसला

Add Zee News as a Preferred Source

शिमला जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद के अवैध निर्माण को 60 दिनों के भीतर हटाने के आदेश दिए थे. इसी आदेश के खिलाफ वक़्फ़ बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपील की है.

अब आज होने वाली सुनवाई से यह साफ होगा कि वक़्फ़ बोर्ड की याचिका पर आगे बहस चलेगी या नहीं, और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा. काफी वक्त से इस मस्जिद को लेकर विवाद जारी है और हिंदू संगठन लगातर इसका विरोध कर रहे हैं. इसी जुमा वाले दिन हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया और जुमा की नमाज अदा नहीं करने दी. केवल एक शख्स ने मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा की.