Sanjauli Masjid की किस्मत का फैसला आज, HC में अहम सुनवाई

Sanjauli Mosque Hearing in HC: संजौली मस्जिद के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. ये सुनवाई पिटीशन की मैंटेनिबिलिटी पर होगी, जिसमें बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है.
Sanjauli Mosque Hearing in HC: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज विवादित संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, यह मामला न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ के सामने लिस्टेड है. इससे पहले लोवर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया था. इसके बाद से हिंदू संगठन लागातर यहां नमाज का विरोध कर रहे हैं.
इस सुनवाई में वक़्फ़ बोर्ड की ओर से दायर याचिका की मेंटेनबिलिटी पर बहस होगी. वक़्फ़ बोर्ड ने विवादित संजौली मस्जिद को बचाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है, जबकि इससे पहले निचली अदालत मस्जिद को अवैध करार दे चुकी है.
लोवर कोर्ट ने दिया हटाने का फैसला
शिमला जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद के अवैध निर्माण को 60 दिनों के भीतर हटाने के आदेश दिए थे. इसी आदेश के खिलाफ वक़्फ़ बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपील की है.
अब आज होने वाली सुनवाई से यह साफ होगा कि वक़्फ़ बोर्ड की याचिका पर आगे बहस चलेगी या नहीं, और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा. काफी वक्त से इस मस्जिद को लेकर विवाद जारी है और हिंदू संगठन लगातर इसका विरोध कर रहे हैं. इसी जुमा वाले दिन हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया और जुमा की नमाज अदा नहीं करने दी. केवल एक शख्स ने मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा की.