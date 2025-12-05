Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

हिंदू संगठन की अपील का नहीं हुआ असर, संजौली मस्जिद में मुसमलानों ने अदा की जुमे की नमाज

Sanjauli Masjid News:संजौली मस्जिद को लेकर विवाद जारी है. एक हिंदू संगठन ने अपील की थी कि कोई भी मुस्लिम जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में न आए. हालांकि, आज मुसलमानों ने वहां शुक्रवार की नमाज अदा की.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:35 PM IST

प्रतीकात्म फोटो
Sanjauli Masjid News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद को लेकर पिछले साल से विवाद चल रहा है. हिंदू संगठन यह दावा करते हुए हंगामा कर रहे हैं कि मस्जिद अवैध है, जबकि मुस्लिम संगठन और मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर है और पूरी तरह से कानूनी है. हालांकि, मस्जिद को लेकर विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है.

हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि वे किसी भी हालत में मुसलमानों को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे. उन्होंने इसके लिए हथियारों की पूजा का कार्यक्रम भी किया था. पिछले शुक्रवार को काफी ड्रामा हुआ था. हिंदू संगठनों की अपील के बाद मुस्लिम समुदाय के कई लोग जुमे की नमाज के लिए मस्जिद नहीं गए थे. हालांकि, इस शुक्रवार को काफी संख्या में लोग संजौली मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की. इस शुक्रवार से पहले भी हिंदू संगठनों ने लोगों से जुमे की नमाज के लिए न आने की अपील की थी. इसके बावजूद काफी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की.

हिंदू संगठन के लोगों ने की थी ये अपील
इससे पहले देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े नरेंद्र ठाकुर ने कहा, "वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 मार्च को आने वाला फैसला मस्जिद के ऊपरी तीन मंज़िलों को गिराने के निचले कोर्ट के आदेश को बरकरार रखेगा. उन्होंने स्थानीय मुस्लिम समुदाय से अपील की कि जब तक कोई फाइनल कानूनी हल नहीं निकल जाता, तब तक विवादित ढांचे में न जाकर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें. संगठन के संयोजक विजय शर्मा ने भी कहा कि हाई कोर्ट के स्टेटस को ऑर्डर को विवादित जगह पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं समझना चाहिए. उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे तनाव बढ़े और दोनों समुदाय न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें.

संजौली मस्जिद कमेटी ने क्या कहा?
वहीं, संजौली मस्जिद कमेटी के चेयरमैन लतीफ नेगी ने कहा कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और गैर-कानूनी काम सिर्फ़ बिना इजाज़त के हुए कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और जल्द ही एक और मंज़िल हटा देंगे, साथ ही कहा कि शुक्रवार की नमाज पहले की तरह शांति से जारी रहनी चाहिए.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Sanjauli Masjid Newssanjauli masjidSanjauli Masjid Update

