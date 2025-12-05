Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3029686
Zee SalaamIndian Muslim

Sanjauli: संगठन की वॉर्निंग, हरगिज न पढ़ें जुमा की नमाज, विवाद का पूरा खतरा?

Sanjauli Mosque Controversy: संजौली मस्जिद को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अब देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा है कि मुस्लिम समाज इस मस्जिद में जुमा की नमाज अदा न करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 05, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

Sanjauli: संगठन की वॉर्निंग, हरगिज न पढ़ें जुमा की नमाज, विवाद का पूरा खतरा?

Sanjauli Mosque Controversy: शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद ढांचे को लेकर चल रहे विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि मामले के अदालत में लंबित रहने तक विवादित इमारत के अंदर जुमे की नमाज़ अदा न करें. उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के स्टेटस-को (यथास्थिति) बनाए रखने के आदेश और इससे पहले नगर निगम आयुक्त के तीन मंज़िलें गिराने के आदेश का हवाला दिया.

देवभूमि संघर्ष समिति ने क्या कहा?

देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 मार्च को होने वाला फैसला निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखेगा जिसमें मस्जिद ढांचे की तीन ऊपरी मंज़िलों को तोड़ने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने स्थानीय मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अंतिम कानूनी समाधान आने तक विवादित ढांचे में एंटी न करके साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखें.

न्याय प्रक्रिया का करें सम्मान

संगठन के संयोजक विजय शर्मा ने भी कहा कि हाई कोर्ट का स्टेटस-को आदेश किसी भी तरह विवादित हिस्से में नमाज़ पढ़ने की इजाजत नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने गुजारिश की कि ऐसी कोई एक्टिविटी न की जाए जिससे तनाव बढ़े और दोनों समुदाय न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें.

Add Zee News as a Preferred Source

शांति से हो जुमा की नमाज

दूसरी ओर, संजौली मस्जिद कमेटी के चेयरमैन लतीफ़ नेगी ने कहा कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और अवैधता सिर्फ़ फालतू तामीर से जुड़ी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक और मंज़िल जल्द ही हटा देंगे, साथ ही यह भी कहा कि जुमे की नमाज़ पहले की तरह शांतिपूर्वक जारी रहनी चाहिए.

नेगी ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और अदालत के निर्देशों का पालन करने की अपील की, जब तक कि मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता. पिछले कुछ हफ्तों में मस्जिद को लेकर तनाव देखने को मिला है, लेकिन दोनों समुदायों के स्थानीय नेता उम्मीद जता रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान भी आपसी सद्भाव बना रहेगा.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Sanjauli Mosquemuslim newsSanjauli Controversy

Trending news

Sanjauli Mosque
Sanjauli: संगठन की वॉर्निंग, हरगिज न पढ़ें जुमा की नमाज, विवाद का पूरा खतरा?
ramnagar
Ramnagar: बीफ से भरी गाड़ी वाला झूठ फैलाने वाले शख्स को जेल; खूब हुआ इलाके में बवाल
Shaheen
16 साल से एसिड अटैक विक्टिम शाहीन को नहीं मिला इंसाफ, भड़के CJI, कह डाली बड़ी बात
mumbai
Mumbai के कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद, मुस्लिम छात्राओं के सामने झुका प्रशासन
Pakistan
Pakistan ने दिखाया बड़ा दिल, अब यूएन कर सकेगा अफगानिस्तान की मदद
Assam news
बुलडोजर चला, छिन गई छत, ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर रही है मुसलमानों की जिंदगी
NUH Rape Case
Nuh News: नाबालिग की आबरू लूटने वाले इरशाद को मिली 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला
Assam news
मस्जिद के इमाम ने बचाईं सात हिंदुओं की जान, असम से इंसानियत की गूंज
mp news
प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स से लगवाया 'अल्लाह हू अकबर' का नारा, स्कूल में भारी हंगामा
Nainital News
UK News: नैनीताल के जंगल में मिली मस्जिद, फॉरेस्ट और रेवेन्यू विभाग ने मांगे कागजात