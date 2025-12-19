Advertisement
मस्जिदों पर गिद्धदृष्टि; संजौली में तोड़फोड़, देहरादून की भी मस्जिद पर लगा ताला

Sanjauli Mosque News: संजौली मस्जिद के दूसरे और तीसरे फ्लोर को तोड़ने का काम अब शुरू हो जाएगा. इसके बजट को मंजूरी मिल गई है. वहीं देहरादून की एक मस्जिद की पहली और दूसरी मंजिल को भी सील कर दिया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 19, 2025, 04:04 PM IST

Sanjauli Mosque News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद को लेकर चल रही कार्रवाई अब आखिरी फेज में पहुंच गई है. मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है. इससे पहले मस्जिद की दो मंजिलों को हटाया जा चुका था, जबकि एक मंजिल को गिराया जाना बाकी थी. उधर ऐसा ही मामला देहरादून जिले से आया है, जहां मस्जिद की दूसरी और तीसरी मंजिल को सील कर दिया गया है.

मस्जिद गिराने के बजट को मिली मंजूरी

संजौली मंजिल गिराने के लिए प्रस्तावित बजट को संबंधित विभाग से मंजूरी मिल चुकी है. कागजी फॉर्मेलिटीज के चलते यह एक्शन लंबे समय से लंबित था, लेकिन अब सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है.

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कहा?

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि वक्फ बोर्ड के जरिए अवैध घोषित की गई मस्जिद की तीनों मंजिलों को एक महीने के भीतर हटाने का टारगेट रखा गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन और संबंधित विभागों के सहयोग से तय समयसीमा के अंदर इस काम को पूरा करने की केशिश की जा रही है.

उत्तराखंड की मस्जिद पर भी गिरी गाज

इधर, उत्तराखंड के देहरादून जिले के थानो स्थित कंडोगल गांव में भी अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेश और बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मस्जिद के पहले फ्लोर को सील कर दिया है.

बिना इजाजत के बनाए गए फ्लोर

जांच में सामने आया कि एक रेज़िडेंशियल जगह के पहले और दूसरे फ्लोर पर बिना इजाजत मस्जिद का संचालन किया जा रहा था. यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई. हालांकि, मस्जिद के निचले तल पर लोगों के निवास को देखते हुए उन्हें कुछ दिनों का वक्त दिया गया है.

एमडीडीए के मुताबिक जांच में यह भी पाया गया कि इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद के जरिए करीब 20 बाई 40 फीट क्षेत्रफल में बिना साइट मैप पास कराए और बिना किसी वैधानिक इजाजत के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था. मामला सामने आने पर उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण और विकास कार्य पर पहले ही रोक लगा दी गई थी. इसके बाद कई बार सुनवाई की तारीखें् तय की गईं, लेकिन संबंधित पक्ष न तो संतोषजनक जवाब दे सका और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

SanjauliSanjauli Mosquemuslim newshindi news

