सिर्फ हिजाब छुआ है, कुछ और छु लेते तो...नीतीश कुमार के समर्थन में योगी के मंत्री ने दिया विवादित बयान

CM Nitish Kumar Hijab Pulling Controversy: बीते सोमवार 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक आयोजन में एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींच दी. इस घटना के बाद विवाद खड़ा हो गया. विपक्ष के ज्यादातर नेता और मुस्लिम समुदाय इस अपमानजनक हरकत का विरोध कर रहे थे. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बेहूदगी भरी टिप्पणी की है.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ हिजाब ही छुआ है, अगर कहीं और छु दिया होता तो क्या होता. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी तो आदमी ही हैं, उनके पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए. यही नहीं इस टिप्पणी को करते वक्त संजय निषाद एक असंवेदनशील व्यक्ति की तरह मुस्कुराते हुए दोहरा रहे थे, मानो किसी महिला को उसके बिना इजाजत छुना, उसके कपड़े को खींचना आम बात हो.

उनके इस असंवेदनशील टिप्पणी की वजह से नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने का मामला और तूल पकड़ लिया है. विपक्ष के नेता इस बयान की निंदा कर रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि संजय निषाद एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, वह उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. कुछ लोग तो संजय निषाद पर भड़क गए और सवाल पूछ डाला कि क्या संजय निषाद की घर की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता वह इसी प्रकार की बात करते.

गौरतलब है कि बीते सोमवार 15 दिसंबर के दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में एक आयोजन किया गया. इस आयोजन में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, इस आयोजन में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन भी अपना नियुक्ति पत्र लेने आई थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसके हिजाब को जबरन खींच दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समाज के लोग इस घटना के लिए नीतीश कुमार से बिना किसी शर्त पीड़िता से माफी मांगने की मांग की है.