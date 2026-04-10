“ओवैसी BJP की मदद करते हैं”, AIMIM के गठबंधन टूटने पर संजय राउत का वार

Sanjay Raut on Asaduddin Owaisi: बंगाल चुनाव से पहले AIMIM के गठबंधन से बाहर होने पर संजय राउत ने ओवैसी पर BJP की मदद करने का आरोप लगाया. इस बयान के बाद सियासत गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Sanjay Raut Attack Owaisi: शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ओवैसी की राजनीतिक चालों से BJP को फ़ायदा होता है. उन्होंने विपक्षी नेताओं से एकता बनाए रखने और ऐसे कामों से बचने की अपील की, जिनसे परोक्ष रूप से BJP मजबूत हो. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी का "एकला चलो रे" वाला रवैया आख़िरकार BJP की ही मदद करता है.
राउत ने कहा, "और असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में 'एकला चलो रे' कहते हैं, जिससे BJP को फ़ायदा होता है. ओवैसी और दूसरे लोग BJP की मदद के लिए ऐसी चालें चलते हैं और क्या कहा जा सकता है? ओवैसी इतने पढ़े-लिखे इंसान हैं, एक बैरिस्टर हैं. उन्हें संयम बरतना चाहिए और विपक्षी साथियों से बात करनी चाहिए. आपका दुश्मन BJP है. देश का दुश्मन BJP है और अगर आप खुद को देशभक्त मानते हैं, तो कोई भी ऐसा राजनीतिक खेल नहीं खेला जाना चाहिए जिससे किसी भी तरह से BJP को फ़ायदा हो, चाहे वह मिस्टर ओवैसी हों या कोई और."
ओवैसी ने तोड़ा हुमायूं कबीर से गठबंधन
उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने के फ़ैसले का ऐलान किया है. यह ऐलान कबीर से जुड़ी कुछ टिप्पणियों और खुलासों के बाद हुआ है, जिनके बारे में AIMIM ने कहा कि उनसे "मुसलमानों की अस्मिता" को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं. एक कड़े बयान में पार्टी ने कहा कि वह "किसी भी ऐसे बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की अस्मिता पर सवाल उठे और इस बात की पुष्टि की कि उसने तत्काल प्रभाव से आधिकारिक तौर पर गठबंधन तोड़ दिया है. इसके अलावा, राउत ने कहा कि कांग्रेस ने कई अनुरोध मिलने के बाद बारामती विधानसभा सीट से अपना दावा वापस ले लिया, जिसे उन्होंने "राष्ट्रवादी नीति के तहत एक रणनीतिक फ़ैसला" बताया.
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पीएम मोदी पर बोला हमला
राउत ने पश्चिम बंगाल में कथित "बम बनाने" की गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों पर सवाल उठाते हुए उन पर तीखा राजनीतिक हमला किया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बम बनाने की फ़ैक्ट्री लगाई गई है. तो फिर, गुजरात में तो ड्रग्स बनाने की फ़ैक्ट्री लगाई गई है. क्या यह सही है या नहीं? देश में अब तक जितनी भी ड्रग्स ज़ब्त की गई हैं, जिनकी क़ीमत सैकड़ों-हज़ारों करोड़ है, वे सब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ही उतारी गई थीं. अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने पद पर कुछ और दिन सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें गरिमा के साथ बात करनी चाहिए."
इनपुट- ANI