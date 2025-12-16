Advertisement
तोड़ी जाएंगी अटाला मस्जिद की 50 दुकानें; सभी किरायेदार मुस्लिम इसलिए उठा मुद्दा!

उत्तर प्रदेश में दक्षिणपंथी योगी सरकार पर लगातार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगते रहे हैं. इसकी वजह है यह है कि हालिया कुछ समय में योगी सरकार बने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई की.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:18 PM IST

अटाला मस्जिद में बनी दुकानों को लेकर विवाद (फाइल फोटो)
Jaunpur Atala Masjid News: उत्तर प्रदेश में दक्षिणपंथी योगी सरकार पर लगातार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगते रहे हैं. इसकी वजह है यह है कि हालिया कुछ समय में योगी सरकार बने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई की. इसको लेकर विवाद भी हुआ.  प्रदेश सरकार इन कथित एकतरफा कार्रवाईयों पर अपनी पीठ भी थपथपाती नजर आई और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है. वहीं, अब जौनपुर की अटाला जामा मस्जिद में बनी दुकानों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. 

संतोष मिश्रा नाम के एक शख्स ने अटाला मस्जिद में बनी दुकानों को लेकर प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने अटाला जामा मस्जिद परिसर में बनी 50 दुकानों के ध्वस्तीकरण की मांग की है. इस याचिका को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) के रूप में सुनवाई योग्य माना है. कोर्ट ने कहा है कि यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सुनवाई PIL के तौर पर की जाएगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश के जरिये नामित पीठ इस याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई करेगी. यह याचिका संतोष मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्रयागराज स्थित अटाला जामा मस्जिद का परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जरिये संरक्षित स्मारक है. इसके बावजूद मस्जिद परिसर में अवैध तरीके से 50 दुकानें बनाई गई हैं.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये दुकानें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बनाई गई हैं. याची का कहना है कि एएसआई से किसी भी तरह की इजाजत लिए बिना मस्जिद परिसर में निर्माण कार्य कराया गया, जो नियमों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता संतोष मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि इन दुकानों का आवंटन भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया. 

संतोष मिश्रा के मुताबिक, दुकानों को नीलामी प्रक्रिया के बिना ही एक विशेष वर्ग के लोगों को मनमाने ढंग से आवंटित कर दिया गया. याची का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया. याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि मस्जिद परिसर में बनी सभी 50 दुकानों को ध्वस्त किया जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को तय की गई है.

