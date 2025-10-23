Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2972760
Zee SalaamIndian Muslim

'मुस्लिम होने के नाते सरफराज का चयन रुका'; सेलेक्शन न होने पर एसटी हसन का गंभीर आरोप

Sarfaraz Khan Controversy: भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के इंडिया-ए टीम में चयन न होने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है. सांसदों ने भेदभाव और पक्षपात के आरोप लगाए, जबकि विरोधी नेताओं ने इसे प्रदर्शन और फॉर्म का मामला बताया है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:44 PM IST

Trending Photos

सरफराज खान का चयन होने पर सियासी बवाल (फाइल फोटो)
सरफराज खान का चयन होने पर सियासी बवाल (फाइल फोटो)

Sarfaraz Khan Selection Controversy: भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के इंडिया-ए टीम में चयन न होने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है. दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ इंडिया-ए स्क्वाड में सरफराज को शामिल न किए जाने के बाद चयन समिति पर पक्षपात और भेदभाव के आरोप लग रहे हैं. इस मामले में समाजवादी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस और AIMIM के नेताओं की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है.  

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद एसटी हसन ने कहा कि खेल में समुदाय और जातीय भेदभाव नहीं आना चाहिए. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "जिस तरह से भारतीय टीमों में खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, उससे यह संदेह होता है कि मुसलमान होने के नाते चयन प्रभावित होता है. खेल देश के लिए होता है, किसी धर्म या समुदाय के लिए नहीं." हसन ने कहा कि पिछले 10 साल में मुसलमानों को निशाने पर लिया गया और हिंदू-मुस्लिम सियासत की वजह से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि देश में किसी भी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और खेल भी इससे अछूता नहीं है.

वहीं, शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि क्रिकेट में धर्म के आधार पर भेदभाव की बातें बेहद घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण हैं. उन्होंने भेदभाव के आरोप से इंकार करते हुए कहा, "अगर ऐसा भेदभाव होता तो मोहम्मद अजहरुद्दीन कभी भारतीय टीम के कप्तान नहीं बनते. चयन हमेशा खिलाड़ी की फॉर्म और क्षमता पर आधारित होता है, धर्म पर नहीं. सरफराज का चयन न होना सिर्फ प्रदर्शन और फॉर्म का मामला हो सकता है." निरुपम ने उन लोगों की आलोचना की जो धर्म के नाम पर क्रिकेट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह देश की खेल भावना को कमजोर करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने भी (22 अक्टूबर) सरफराज खान के चयन न होने पर सवाल उठाया था. उन्होंने एक्स पर लिखा था कि "क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया. हम जानते हैं कि इस मामले में गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं?" शमा ने यह भी बताया कि सरफराज ने फिटनेस सुधारकर वजन कम किया है और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है (पिछले 5 सालों में फर्स्ट-क्लास औसत 110.47), फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.

इसके बाद AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने शमा मोहम्मद के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "एक युवा प्रतिभा जो तेजी से अपनी पहचान बना रही थी, उसे क्यों रोकना चाहते हो? पहले कहा गया कि वह फिट नहीं है, लेकिन सरफराज ने कड़ी मेहनत से फिटनेस सुधार ली. उसका औसत अच्छा है और वह अच्छा प्रदर्शन करता है. फिर भी चयन क्यों नहीं?" वारिस ने चयनकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा और चेताया कि सरफराज जैसे युवा खिलाड़ी का भविष्य बर्बाद न किया जाए.

यह भी पढ़ें: नसीम सोलंकी ने भाई सतीश महाना का भाई दूज बनाया खास; विपक्षी और समर्थक बोले वाह!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

India cricket newsSarfaraz KhanSamajwadi ParetyAIMIMmuslim news

Trending news

UP News
नसीम सोलंकी ने भाई सतीश महाना का भाई दूज बनाया खास; विपक्षी और समर्थक बोले वाह!
Kamil Fazil
कामिल-फाजिल डिग्री धारकों को वोटिंग राईट से वंचित करना चाहते हैं BJP के नेता
Bihar News
तेजस्वी यादव के पोस्टर पर सिर्फ उनकी तस्वीर! कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताई इसकी
Delhi News
JMI ने बढ़ाई 33% PhD अप्लीकेशन फीस, गरीब तबके के छात्रों में छाई मायूसी!
Premanand Maharaj
अब MP के एक दरगाह में मुसलमानों ने प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मांगी दुआ
Pahlgam attack
कश्मीर फेरीवाले को BJP नेता ने क्यों दी इतनी इज्ज़त;पहलगाम हमले के बाद हुए थे पॉपुलर
UP News
मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना भाई को लगाया तिलक,शादी में 'भात' भी देते हैं फ़िरोज़ खान!
gaza
Gaza Ceasefire के लिए खतरा हैं इजराइल के ये दो बिल, अमेरिकी विदेश मंत्री की वॉर्निंग
Uttar Pradesh news
दो पक्षों में सुलह कराने गए इदरीस की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी अजीत को पुलिस ने दबोचा
Salman Khan
HYC फाउंडर सलमान खान ने ज्वाइन की BRS; के. टी. रामाराव भी मौजूद