सऊदी अरब में पकड़े गए दुश्मन देश के हजारों अवैध घुसपैठिए, होगी बड़ी कार्रवाई

Saudi Arab News: सऊदी अरब की सरकार ने अवैध प्रवासियों और सीमा कानून का उल्लंघन करने वाले 22,156 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते एक खास अभियान चलाकर देश भर से 22,156 हजार लोगों को अवैध प्रवासी होने, सीमा कानून उल्लंघन करने निवास कानून का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 12 नवंबर के बीच टोटल 14,027 लोगों को निवास कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में, 4,781 लोगों को अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करने के आरोप में और 3,348 लोगों को लेबर कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सऊदी अरब में अवैध तरीके से घुसपैठ करने या प्रवेश करने के आरोप में 1,924 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

बता दें कि सऊदी सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान में जितने लोग गिरफ्तार हुए उनमें से 62 प्रतिशत इथियोपियाई लोग हैं. वहीं, 37 प्रतिशत यमनी और 1 प्रतिशत अन्य देशों के हैं. इन देशों से सऊदी अरब में घुसपैठ करने के पीछे की वजह उनके देश की कमजोर अर्थव्यवस्था और अस्थिरता माना जा रहा है.

यमन में कई दशकों से यमन के हूती और वहां की सरकार के बीच लड़ाई चल रही है. इसलिए वहां की स्थिति बहुत खराब है. इसलिए यमन से लोग अपनी जान बचाकर और अच्छे जीवन के लिए पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं.

सऊदी अरब की सरकार टोटल 30,236 अवैध प्रवासियों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई कर रही है. जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उनमें 28,407 पुरुष और 1,829 महिलाएँ हैं. सऊदी अरब का कानून दुनिया के सख्त कानूनों में से एक है. यहां अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने को एक बड़ा अपराध माना जाता है.