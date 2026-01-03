Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3062406
Zee SalaamIndian MuslimSaudi Arabia का Yemen पर बड़ा हमला, 20 लड़ाकों की मौत

Saudi Arabia का Yemen पर बड़ा हमला, 20 लड़ाकों की मौत

Saudi Arabia Attack Yemen: सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये हमले अल-खशा और सैयून में सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 03, 2026, 11:34 AM IST

Trending Photos

Saudi Arabia का Yemen पर बड़ा हमला, 20 लड़ाकों की मौत

Saudi Arabia Attack Yemen: यमन के पूर्वी प्रांतों में बदलते गठबंधनों और बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच हवाई हमले किए गए हैं. ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं जब कुछ ही दिन पहले अबू धाबी ने यमन से अपनी सेनाओं की वापसी का ऐलान किया था.

20 लड़ाकों की मौत

दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के ऑफिसर्स के मुताबिक, गठबंधन के विमानों ने अल-खशा और सैयून में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हुई. STC के एक सैन्य सूत्र ने पुष्टि की कि इन हमलों में यूएई समर्थित अलगाववादी बलों के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए हैं.

सैन्य अड्डे को बनाया गया निशाना

चश्मदीदों और STC सूत्रों ने बताया कि हमले हदरमौत प्रांत के सैयून स्थित एक सैन्य अड्डे और हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए. इन हमलों के बाद हवाई अड्डे का ऑपरेशन मुतास्सिर हो गया और 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक अदन हवाई अड्डे से कोई विमान न तो उड़ा और न ही उतरा. हालांकि, परिवहन मंत्रालय की ओर से हवाई अड्डा बंद करने की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है यह एयरस्ट्रइक इतनी अहम

यह एयर स्ट्राइक सऊदी समर्थित बलों के जरिए हदरमौत में सैन्य ठिकानों पर कंट्रोल हासिल करने की मुहिम के बाद हुई. अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को शांतिपूर्ण करार दिया. शुक्रवार की यह बमबारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में STC के जरिए हदरमौत और महरा के अधिकांश इलाकों, जिनमें प्रमुख तेल प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, पर कब्जा कर लिया गया था. इसके बाद पहली बार गठबंधन की वायुसेना का इस्तेमाल STC के खिलाफ किया गया.

तनाव ऐसे समय बढ़ा है जब यूएई ने हाल ही में तनाव कम करने की बात कही थी और यह भी पुष्टि की थी कि उसकी बची हुई सेनाएं यमन से निकल चुकी हैं. इससे पहले हफ्ते में यूएई ने अपने सैनिकों को तब वापस बुलाया था, जब सऊदी अरब ने मुकल्ला बंदरगाह शहर पर बमबारी की थी.

यह है अस्तित्व की लड़ाई

STC के एक सैन्य प्रवक्ता ने इस टकराव को सऊदी समर्थित बलों के खिलाफ निर्णायक और अस्तित्व की लड़ाई बताया और इसे कट्टर इस्लामवाद के खिलाफ संघर्ष करार दिया, जो लंबे समय से यूएई की चिंता का मौज़ू रहा है.  वहीं, हदरमौत के गवर्नर सलेम अल-खानबाशी, जो सऊदी समर्थित स्थानीय बलों का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने हालात के बिगड़ने के दावों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि यह अभियान सीमित दायरे में है और किसी राजनीतिक या सामाजिक समूह को निशाना नहीं बनाया गया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Saudi ArabiaSaudi arabia newsmuslim news

Trending news

Saudi Arabia
Saudi Arabia का Yemen पर बड़ा हमला, 20 लड़ाकों की मौत
Faiz Ilahi Dargah News
बुलडोजर की आहट: MCD एक्शन के बीच दरगाह फैज इलाही में शादी समारोह बंद
Doctor Nusrat Parveen case
नीतीश ने स्टेज पर खींचा हिजाब, तो डॉक्टर ने ठुकराई नौकरी; आखिर क्या चाहती हैं नुसरत?
Deoband
देवबंद:इंसानियत का पैगाम देना पड़ा भारी,हिंदू का अंतिम संस्कार करने पर गुलफाम को जेल
iran news
ट्रंप की धमकी पर भड़का ईरान, UN को लेटर लिखकर की ये मांग
Kerala News
Kerala: मुस्लिम पत्रकार के सवाल पर भड़के SNDP नेता, रिपोर्टर को बता दिया ‘आतंकी’
madarsa board
UP Madarsa Board ने जारी किया 2026 का एग्जाम शेड्यूल, फरवरी में शुरू होंगे इम्तिहान
yemen news
क्या दो टुकड़ों में टूटेगा यमन? सऊदी अरब के एक्शन से मचा सियासी भूचाल
iran
Iran में कैसे शुरू हुए प्रदर्शन, अब तक जा चुकी है 10 लोगों की जान
jammu kashmir news
क्रिकेटर ने हेलमेट पर लगाया फिलिस्तीनी झंडा, विवाद बढ़ने पर पुलिस ने शुरू की जांच