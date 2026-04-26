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बादलों से भी ऊंची इमारत बना रहा सऊदी, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगेगी बौनी

World's Tallest Building Jeddah Tower: सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन रही है, जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से हजारों फीट ज्यादा होगी. इस इमारत के 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है. एक्सपर्ट के मुताबिक जेद्दा टावर 100वीं मंजिल तक बनकर पूरा हो चुका है, बनने के बाद बादलों से ऊंचा होगा. जानें इस इमारत में क्या होगा खास?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:32 PM IST

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जेद्दा टावर का ब्लू प्रिंट (बाएं), 100वीं मंजिल पूरी होने के बाद जेद्दा टावर (दाएं)
जेद्दा टावर का ब्लू प्रिंट (बाएं), 100वीं मंजिल पूरी होने के बाद जेद्दा टावर (दाएं)

Saudi Arabia Tallest Building: मिडिल ईस्ट के कई देशों में सबसे ऊंची इमारत बनाने की होड़ लगी हुई है. यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने साल 2010 में बुर्ज खलीफा (ऊंचाई 2,717 फीट) के रुप में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी कर दी है. वहीं, अब सऊदी अरब में बन रही एक विशाल इमारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो बुर्ज खलीफा के बुलंद कद को चुनौती देता नजर आ रहा है.

सऊदी अरब हुकूमत देश के सबसे बड़े शहरों में शुमार जेद्दा में जेद्दा टावर बना रही है. जेद्दा टावर नाम की यह गगनचुंबी इमारत अब अपनी 100वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है और आने वाले समय में यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने की तैयारी में है. इसकी तस्वीरें सामने आते हीं इस इमारत के बारे में लोगों की जानने की उत्सुकता बढ़ गई. 

कब तक बनकर तैयार होगा जेद्दा टावर?
इस इमारत की निर्माण कार्य की नई तस्वीरें अमेरिका की मशहूर डिजाइनिंग कंपनी एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल आर्किटेक्चर ने शेयर की हैं. इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यह ऊंची इमारत पतली और ऊपर की ओर सिमटती हुई बन रही है. इसका ढांचा तीन हिस्सों में बंटा हुआ नजर आता है, जो एक केंद्रीय भाग के चारों ओर खड़े किए जा रहे हैं.

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इमारत के निचले हिस्सों पर कांच की परत भी लगाई जा चुकी है. मजबूत कंक्रीट से बने इस ढांचे ने इस हफ्ते 100 मंजिल का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसके निर्माण में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. कंपनी योजना के मुताबिक, यह इमारत साल 2028 तक पूरी हो सकती है. इसके बन जाने के बाद यह दुबई की बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी. 

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल का अबू धाबी दौरा; UAE प्रेसिडेंट से इन मुद्दों पर हुई चर्चा

जेद्दा टावर, बुर्ज खलीफा से कितना होगा ऊंचा?
इतना ही नहीं, यह पहली ऐसी इमारत होगी जिसकी ऊंचाई एक किलोमीटर (3280.84 फीट) तक पहुंच जाएगी. इसके उलट वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफ की ऊंचाई 829.8 मीटर यानी 2,722 फीट है. इसका सीधा मतलब है कि जेद्दा टावर बनने के बाद बुर्ज खलीफा से 558.84 फीट ऊंचा होगा. जेद्दा टावर को बनाने के मंसूब सबसे पहले साल 2011 में दुनिया के सामने पेश किया गया था, लेकिन इसको बनाने का काम 2013 में शुरू हुआ था. 

कई बार रुका जेद्दा टावर का निर्माण कार्य
जेद्दा टावर का निर्माण कार्य बीच में कई परेशानियों की वजह से रुक गया था. इनमें आर्थिक दिक्कतें, कोरोना महामारी और जमीन की कमजोरी से जुड़ी तकनीकी चुनौतियां शामिल थीं. निर्माण उस समय भी ठप हो गया था जब इसको बनाने वाली कंपनी बिन लादेन ग्रुप को इस प्रोजेक्टर से हटा दिया गया. इसके मालिक को साल 2017 में सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान में गिरफ्तार किया गया था.

इसी दौरान इस प्रोजेक्ट के प्रमुख इंवेस्टर प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद को भी हिरासत में लिया गया था. काफी समय तक काम रुका रहने के बाद जनवरी 2025 में इस इमारत का काम फिर से शुरू हुआ, उस समय यह 63 मंजिल तक बन चुकी थी. यह इमारत जेद्दा इकॉनोमिक सिटी नाम के एक बड़े प्रोजेक्टर का हिस्सा है, जो लाल सागर के किनारे करीब 5.3 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही है. 

जेद्दा टावर किन खूबियों से होगा लैस?
जिस जगह इस गगनचुंबी इमारत को विकसित किया जा रहा है, वह इलाका मेन जेद्दा सिटी से करीब 20 किलोमीटर उत्तर में है. प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इस इमारत में रहने के लिए घर, दफ्तर और एक लग्जरी होटल भी होगा. लोगों को ऊपर-नीचे ले जाने के लिए 56 लिफ्ट लगाई जाएंगी, जो तेज गति से चलेंगी.

इमारत के एक ऊपरी हिस्से में लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर 30 मीटर चौड़ा एक बाहर निकला हुआ प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा, जो इसकी खास पहचान होगा. इस प्रोजेक्ट से जुड़े गॉर्डन गिल ने इसकी बनावट को बच्चे के जरिये बनाए गए कागज के हवाई जहाज जैसी आकृति बताया है.

जेद्दा टावर को बनाने में कितनी आएगी लागत?
अब बात करते हैं, इसको बनाने में कितनी लागत आएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गगनचुंबी इमारत की अनुमानित लागत करीब 1.2 से 1.5 अरब डॉलर यानी लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है.  हालांकि, अगर पूरे जेद्दा इकोनॉमिक सिटी प्रोजेक्ट को जोड़ दिया जाए, जिसमें टावर के साथ आसपास का पूरा क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है, तो कुल इन्वेस्टमेंट करीब 26 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होती है. यह लागत नेपाल, अफगानिस्तान, बोलविया जैसे कई देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है. 

यह भी पढ़ें: श्री राम सोसाइटी में मुसलमान न खरीदे मकान; लगाए गए विवादित पोस्टर

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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