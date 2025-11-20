Jannatul Baqi में दफ्न होंगे Saudi Arab बस हादसे में मारे गए लोग?

Saudi Arabia Bus Fire Incident: सऊदी अरब बस हादसे में मारे गए लोगों को जन्नतुल बकी में दफ्न किया जा सकता है. फिलहाल मारे गए कुछ लोगों की पहचान की जा रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Saudi Arabia Bus Fire Incident: मदीना में हुए हादसे में जान गंवाने वाले हैदराबाद और अन्य जिलों के उमरा के लिए गए ज़ायरीन की तदफीन जन्नतुल बक़ी में हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इस हादसे में मारे गए लोगों की डीएनए जांच की जा रही है और दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी की जी रही हैं.
हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों की पहचान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दुर्घटना में शव पूरी तरह जल गए थे. बता दे, सोमवार की तड़के, मदीना के पास एक ईंधन टैंकर से टकराने के कारण 44 भारतीयों की मौत हो गई थी. जिनमें से 42 तेलंगाना के थे. हादसे में बस में सवार यात्रियों में से केवल एक भारतीय ज़िंदा बचा था, जो अभी इलाज के लिए अस्पताल में है.
जन्नतुल बक़ी मदीना का सबसे पुराना और पहला इस्लामिक कब्रिस्तान है. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, मरने वालों को यहीं दफनाए जाने की संभावना है. हालांकि, अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
तेलंगाना सरकार ने पहले ही कहा था कि मृतकों की आखिरी रसूमात सऊदी अरब में इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक की जाएगी. इसके अलावा, राज्य सरकार ने मरने वालों के परिजनों को प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये की मुआवजा देने का ऐलान किया था.
यह हादसा तेलंगाना के परिवारों के लिए एक बड़ा सदमा है और स्थानीय प्रशासन एवं सऊदी अधिकारियों के जरिए किए जा रही कोशिशों में अभी भी मृतकों की पहचान और अंतिम संस्कार को प्राथमिकता दी जा रही है. इस हादसे पहले का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें सभी लोग बस में बैठे हुए थे.