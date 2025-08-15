Jerusalem में इजराइल की इस हरकत से नाराज हुआ सऊदी अरब, कर डाली बड़ी अपील
Jerusalem में इजराइल की इस हरकत से नाराज हुआ सऊदी अरब, कर डाली बड़ी अपील

Saudi Arabia on Israel Decision: सऊदी अरब ने इजराइल के फैसले की कड़ी निंदा की है और इंटरनेशनल कम्यूनिटी से अपील की है कि वह इजराइल के खिलाफ कदम उठाएं. इसके साथ ही सऊदी ने कहा कि इजराइल का ये फैसला टू नेशन सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी पर गंभीर खतरा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 15, 2025, 08:05 AM IST

Jerusalem में इजराइल की इस हरकत से नाराज हुआ सऊदी अरब, कर डाली बड़ी अपील

Saudi Arabia on Israel Decision: सऊदी अरब ने शुक्रवार को इज़रायली अधिकारियों के जरिए कब्जे वाले येरुशलम के आसपास नई बस्तियों के निर्माण को आगे बढ़ाने का प्लान की कड़ी निंदा की है. सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इज़रायली नेताओं के उन बयानों की भी आलोचना की, जिनमें उन्होंने एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी राज्य बनाने के इंटरनेशनल कोशिशों को रोकने की बात कही है.

सऊदी अरब ने क्या कहा?

सऊदी अरब ने कहा कि फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और फ़िलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय व अपने संप्रभु राष्ट्र के अधिकार का हनन है. मंत्रालय के मुताबिक, इज़रायल का यह रुख शांति प्रक्रिया को बाधित करता है और टू-नेशन के समाधान की संभावना के लिए गंभीर खतरा हैय

इजराइली मंत्री ने दिए कड़वे बयान

गुरुवार को इज़रायल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने ऐलान किया कि वेस्ट बैंक में एक पुरानी अटकी हुई बस्ती का निर्माण शुरू किया जाएगा, जो इस इलाके को पूर्वी येरुशलम से काट देगी. उन्होंने कहा, "जो भी दुनिया में आज फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कोशिश कर रहा है, उसे हमारा जवाब जमीन पर मिलेगा, घरों और मोहल्लों के तौर पर."

इसी तरह, इज़रायल के विदेश मंत्री गिडोन ने भी कहा कि इज़रायल 'दो-नेशन सॉल्यूशन' को लागू नहीं होने देगा. उनका कहना था,'अगर फ्रांस या कनाडा जैसे बड़े देश फ़िलिस्तीनी राज्य बनाना चाहते हैं तो वे अपने यहां बना सकते हैं, लेकिन इज़रायल की भूमि पर यह नहीं होगा."

पश्चिम देशों ने दी प्रतिक्रिया

हाल ही में फ़्रांस और कनाडा ने अगले महीने फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना का ऐलान किया था. ब्रिटेन ने भी चेतावनी दी थी कि अगर इज़रायल गाज़ा में सीजफायर, मानवीय स्थिति में सुधार और दीर्घकालिक शांति वार्ता पर सहमत नहीं होता, तो वह भी इसी रास्ते पर चल सकता है.

सऊदी अरब ने की अपील

सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी से अपील की है कि वह अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियां निभाए, फ़िलिस्तीनी जनता की रक्षा करे और उनके वैध अधिकारों को सुनिश्चित करे. बयान में कहा गया कि इज़रायल को गाज़ा पर हमले, वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में अवैध गतिविधियां और फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ अपराध तुरंत बंद करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए.

सऊदी अरब ने बस्तियों के विस्तार, जबरन विस्थापन और फ़िलिस्तीनियों के अधिकार छीनने जैसी नीतियों को सख्ती से खारिज किया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों व अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन कराने के लिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से तुरंत कार्रवाई की मांग की.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

Saudi ArabiaSaudi arabia newsmuslim news

