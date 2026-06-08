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ईरान के मजलूमों की मदद कर बुरा फंसे अमरोहा के दो भाई, सऊदी में हुए गिरफ्तार

UP Brothers Detained in Saudi Arabia: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले दो सगे भाईयों को इंसानियत दिखाना भारी पड़ गया. पीड़ित परिवार का दावा है कि ईरान के लोगों के मदद के लिए रकम भेजने के बाद सऊदी अरब में बीते मार्च में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:47 PM IST
ईरान के मजलूमों की मदद कर बुरा फंसे अमरोहा के दो भाई, सऊदी में हुए गिरफ्तार
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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