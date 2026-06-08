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इंसानियत की मदद करने की एक कोशिश दो भारतीय नौजवानों के लिए मुश्किलों की वजह बन गई है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगांवा इलाके के रहने वाले दो सगे भाई, मोहम्मद राहीब और मोहम्मद जफर को बीते मार्च महीने में सऊदी अरब सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है.
मोहम्मद राहीब और मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद दोनों सऊदी में कहां हैं? इसकी जानकारी उनके परिवार को अभी तक नहीं मिली है. दोनों के पिता हसन अब्बास ने पैरालिसिस से पीड़ित हैं. परिवार का कहना है कि बेटों के बिना घर की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह उन पर निर्भर थी. मोहम्मद जफर करीब पांच साल पहले काम के लिए सऊदी अरब के दम्माम गए थे और बाद में उन्होंने अपने छोटे भाई को भी वहीं बुलाकर नौकरी दिला दी थी.
परिवार के मुताबिक, कुछ महीने पहले मां ने मोहम्मद जफर से कहा कि वह ईरान के लोगों की मदद के लिए पैसे भेजना चाहती हैं. उनकी मां का मानना था कि अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान में हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं. अपनी मां के कहने पर इंसानियत के लिहाज से जफर ने एक निश्चत रकम ईरानी दूतावास के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया.
बताया जाता है कि जफर ने अपने छोटे भाई के फोन से 200 रियाल की राशि ट्रांसफर की थी. इसी लेन-देन के बाद 27 मार्च को सऊदी सुरक्षा बल उनके घर पहुंचे और छोटे भाई मोहम्मद राहीब को हिरासत में ले लिया. आरोप है कि उनके फोन का इस्तेमाल इस लेन-देन में हुआ था.
इसके तीन दिन बाद 30 मार्च को बड़े भाई मोहम्मद जफर को भी सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया. तब से लेकर अब तक दोनों भाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं दी गई है. परिजनों का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान को भेजे गए पैसे से जुड़ी हो सकती है, जबकि सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं.
हालांकि, सऊदी पुलिस की ओर से परिवार को अब तक हिरासत की वजह या जगह के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. इस मामले में परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. पिता हसन अब्बास ने वीडियो संदेश जारी कर विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप की अपील की है. उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि उनके दोनों बेटे लापता हैं और वही परिवार का सहारा थे.
इस बीच ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान यह मामला रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि दुबई एयरपोर्ट पर एक अन्य भारतीय नागरिक मोहम्मद शबी को भी हिरासत में लिया गया है और विदेश मंत्रालय से मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की मदद की अपील की गई है.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय दूतावास की ओर से परिवार को ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है कि दोनों भाई सुरक्षा से जुड़े एक मामले में हिरासत में हैं. दूतावास ने सऊदी विदेश मंत्रालय से संपर्क कर और जानकारी मांगी है. दूतावास की तरफ से बताया गया है कि विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.
गौरतलब है कि हाल के महीनों में ईरान पर हमलों के चलते वहां बड़े पैमाने पर नुकसान और मानवीय संकट की खबरें सामने आई हैं. इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों से लोग सहायता राशि भेज रहे हैं, जिनमें भारत के नागरिक भी शामिल रहे हैं.