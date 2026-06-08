इसके तीन दिन बाद 30 मार्च को बड़े भाई मोहम्मद जफर को भी सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया. तब से लेकर अब तक दोनों भाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं दी गई है. परिजनों का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान को भेजे गए पैसे से जुड़ी हो सकती है, जबकि सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं.

हालांकि, सऊदी पुलिस की ओर से परिवार को अब तक हिरासत की वजह या जगह के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. इस मामले में परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. पिता हसन अब्बास ने वीडियो संदेश जारी कर विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप की अपील की है. उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि उनके दोनों बेटे लापता हैं और वही परिवार का सहारा थे.