सऊदी अरब में स्मोकिंग पर शिकंजा; मस्जिद-स्कूलों से 500 मी दूर ही खुलेंगी दुकानें

Saudi Arabia News Today: सऊदी अरब की सरकार ने पूरे देश में तंबाकू की खरीद फरोख्त को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और इस पर सख्त निगरानी के लिए नगर एवं आवास मंत्रालय (Ministry of Municipalities and Housing) ने गाइडलाइंस जारी किया है. इसके तहत अब किसी भी मस्जिद या स्कूल से 500 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकान खोलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही लाइसेंसिंग, संचालन, पैकेजिंग और बिक्री से जुड़ी कई नई शर्तें भी लागू की गई हैं.

अब कहां और कैसे बिकेगा तंबाकू?

नए नियमों के मुताबिक, किसी भी तंबाकू विक्रय केंद्र (चाहे वह सिगरेट, शीशा या ई-सिगरेट बेचता हो) को मस्जिदों और शैक्षणिक संस्थानों से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर ही खोला जा सकेगा. यह फैसला देशभर में सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बनाने के मकसद से लिया गया है.

सऊदी अरब के नए कानून के तहत हर तंबाकू विक्रेता के लिए वैध कॉमर्शियल लाइसेंस लेना जरुरी कर दिया गया है. इसके लिए दुकानदारों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि उन्हें वैध कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सिविल डिफेंस की मंजूरी हासिल करना और नगर निकाय लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के कानून और उसके कार्यकारी नियमों का पालन करना.

36 वर्गमीटर से कम नहीं होनी चाहिए दुकान

नई नीति के तहत तंबाकू की दुकानें अब सिर्फ शहरी क्षेत्रों की व्यावसायिक इमारतों में ही खोली जा सकेंगी. नए नियम के तहत अब दुकानों की लंबाई और चौड़ाई भी निर्धारित की गई है, यानी इसके तहत अब दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर होना चाहिए तभी कोई शख्स दुकान खोल सकेगा. साथ जगह के साथ अन्य शर्तें जैसे सड़क की चौड़ाई और संबंधित क्षेत्र का नगरपालिका के आधार पर तय की जाएंगी.

सऊदी अरब में अब तंबाकू बेचने वाली दुकानों के संचालन और डिजाइन को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. हर दुकान को तकनीकी, ऑर्किटेक्चर और संचालन से जुड़ी तय शर्तों का पालन करना होगा. सबसे पहले दुकान का फ्रंट डिजाइन सऊदी अरब के अर्बन कोड या आर्किटेक्चर गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए. दुकान के बाहर व्हीलचेयर रैंप बनाना जरुरी होगा, ताकि माजूर शख्स आसानी से अंदर जा सकें. इसके अलावा फायर अलार्म और आग बुझाने की प्रणाली लगाना जरूरी होगा.

इमारतों को लेकर भी नियम सख्त

दुकान के अंदर की व्यवस्था भी सऊदी बिल्डिंग कोड के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें वेंटिलेशन, एसी, लाइटिंग और फायर सेफ्टी के मानक पूरे करना जरूरी है. दुकान के बाहरी स्वरूप और सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल पर भी सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं. अब किसी दुकान के साइनबोर्ड पर तंबाकू से जुड़ी तस्वीरें, लोगो या विज्ञापन सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी, सिर्फ दुकान का नाम ही लिखा जा सकेगा.

इसके अलावा दुकान के बाहर के फुटपाथ या सार्वजनिक स्थान का कॉमर्शियल इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित होगा. सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे अंदर और बाहर दोनों जगह लगाना जरूरी है. साथ ही दुकानों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देनी होगी और कचरा निस्तारण व साफ-सफाई के मानकों का सख्ती से पालन करना होगा.

नाबालिगों की बिक्री पर रहेगी रोक

सऊदी अरब सरकार ने नए नियमों के तहत नाबालिगों को तंबाकू की बिक्री, प्रमोशनल ऑफर्स और पैकेजिंग से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं. अब 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. विक्रेता को यह अधिकार होगा कि वह ग्राहक की उम्र की पुष्टि करने के लिए पहचान पत्र मांग सके.

इसके अलावा तंबाकू को मिलाना, दोबारा पैक करना या बिना मंजूरी वाली पैकेजिंग में बेचना मना होगा. दुकानदार अब सिंगल सिगरेट या वजन के हिसाब से ढीला तंबाकू (जैसे किलो में) नहीं बेच पाएंगे. वेंडिंग मशीनों के जरिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

सरकार ने तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर भी नियंत्रण लगाया है. अब किसी भी तरह के प्रमोशनल ऑफर, डिस्काउंट, फ्री सैंपल, गिफ्ट या इनाम देना सख्त मना है. तंबाकू से जुड़ा कोई विज्ञापन या प्रचार सामग्री आयात करना भी प्रतिबंधित होगा. साथ ही दुकानों में किसी भी तंबाकू उत्पाद का कंज्यूमर टेस्टिंग यानी चखना या आजमाना की भी इजाजत नहीं होगी.

