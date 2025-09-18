सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार ने जारी की एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2926839
Zee SalaamIndian Muslim

सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार ने जारी की एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम

Saudi Arabia Umrah 2025 Advisory: सऊदी अरब ने हज और उमरा पर आने वाले जायरीन के लिए भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए और पैदल सफर करने वालों लेकर चेतावनी जारी की है. इस एडवाइजरी में मंत्रालय ने भारी सामान उठाने से परहेज, रज़्वा अतहर में इजाजतनामा लेने और सर्टीफाइड उमरा कंपनियों के वेरिफिकेशन की सलाह दी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:02 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Saudi Arabia News Today: दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब मजहबी लिहाज काफी खास है. यहां पर हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमानों हज और उमरा की अदायगी के लिए पहुंचते हैं. सऊदी सरकार, इस्लाम के सबसे अहम अरकानों में से एक की अदायगी के लिए पहुंचने वाले जायरीन का खास ख्याल रखती है. भारत से भी हर साल सरकार और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की मदद से जायरीन मक्का का रूख करते हैं. 

इसी क्रम में सऊदी अरब ने हज और उमरा पर आने वाले जायरीन के लिए मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सऊदी अरब की हज और उमरा मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जायरीन मक्का में उमरा के रस्मों को अदा करते हुए कड़ी धूप में पैदल चलने से बचें. मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, मक्का और मदीना में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तापमान बहुत ज्याता रहता है, ऐसे इस समय जायरीन को साये में रहने और लंबी दूरी तक पैदल चलने से बचने की की सलाह दी गई है. 

हज और उमरा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जायरीन को मुनासक (इबादत के नियम और तरीके) की अदायगी के दौरान भारी सामान उठाने से भी परहेज करने की सलाह दी गई है. साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि जायरीन को रज़्वा अतहर (मस्जिद या पाक और मुकद्दस जगह) में एंट्री के लिए इजाजत नामा जरूर लेना चाहिए, बिना इजाजत नामा के एंट्री करने की कोशिश करने वालों परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर सऊदी सरकार ने उमरा पर जाने वाले जायरीन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसके सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने उमरा कराने वाले वाली कंपनियों की सर्टीफाइड लिस्ट जारी की है, जो जायरीन को धोखाधड़ी से बचाएगी जिससे उन्हें जिंदगी के इस पाक सफर पर आने जाने में आसानी होगी. 

मंत्रालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस्लामी साल 1447 हिजरी के लिए 113 सर्टिफाइड उमरा कंपनियों की लिस्ट दस्तयाब कराई है. मंत्रालय ने जायरीन को निर्देश दिया है कि पेमेंट करने से पहले सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर संबंधित कंपनी का वेरिफिकेशन जरुर करें. मंत्रालय के प्रवक्ता ने सलाह दी है कि रकम का भुगतान बैंक के माध्यम से कंपनी के खाते में करें और जायरीन को कंपनी से पेमेंट की रसीद और कांट्रैक्ट की कॉपी जरुर हासिल करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Saudi arabia newsUmrah Newsmuslim news

Trending news

​ NIA court on Malegaon bomb blast
Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे HC से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए दस्तावेज
iran news
तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी
Telangana NEWS
ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी
dubai news
दुबई ने 75वें जन्मदिन पर दिया PM मोदी को गिफ्ट; बुर्ज खलीफा से निकली दोस्ती की रौशनी
Saudi News
अमेरिका से अरब का ब्रेकअप; सऊदी-पाकिस्तान के बीच हुई डील,हमला हुआ तो देंगे जवाब
Bangladesh news
शेख हसीना और उनके परिवार पर फिर गिरी गाज! बांग्लादेश EC ने NID कॉर्ड किया ब्लॉक
UP News
योगी सरकार ने की सपा MP की मुराद पूरी! अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बर्क का बड़ा बयान
Irfan Solanki Gangster Act Case
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट का आरोप तय, बीवी बोली, मिलेगा इंसाफ...'
Asaduddin Owaisi attacks Assam BJP
किसे चाहिए 'मुस्लिम-मुक्त भारत'; ओवैसी ने असम सरकार के वीडियो पर बोला हमला
European Union sanctions on Israel
EU बना चुका है इजरायल की बर्बादी का प्लान; चूड़ी पहनकर बैठा रह गया कायर मुस्लिम देश
;