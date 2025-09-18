सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार ने जारी की एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम

Saudi Arabia News Today: दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब मजहबी लिहाज काफी खास है. यहां पर हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमानों हज और उमरा की अदायगी के लिए पहुंचते हैं. सऊदी सरकार, इस्लाम के सबसे अहम अरकानों में से एक की अदायगी के लिए पहुंचने वाले जायरीन का खास ख्याल रखती है. भारत से भी हर साल सरकार और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की मदद से जायरीन मक्का का रूख करते हैं.

इसी क्रम में सऊदी अरब ने हज और उमरा पर आने वाले जायरीन के लिए मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सऊदी अरब की हज और उमरा मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जायरीन मक्का में उमरा के रस्मों को अदा करते हुए कड़ी धूप में पैदल चलने से बचें. मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, मक्का और मदीना में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तापमान बहुत ज्याता रहता है, ऐसे इस समय जायरीन को साये में रहने और लंबी दूरी तक पैदल चलने से बचने की की सलाह दी गई है.

हज और उमरा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जायरीन को मुनासक (इबादत के नियम और तरीके) की अदायगी के दौरान भारी सामान उठाने से भी परहेज करने की सलाह दी गई है. साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि जायरीन को रज़्वा अतहर (मस्जिद या पाक और मुकद्दस जगह) में एंट्री के लिए इजाजत नामा जरूर लेना चाहिए, बिना इजाजत नामा के एंट्री करने की कोशिश करने वालों परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

दूसरी ओर सऊदी सरकार ने उमरा पर जाने वाले जायरीन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसके सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने उमरा कराने वाले वाली कंपनियों की सर्टीफाइड लिस्ट जारी की है, जो जायरीन को धोखाधड़ी से बचाएगी जिससे उन्हें जिंदगी के इस पाक सफर पर आने जाने में आसानी होगी.

मंत्रालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस्लामी साल 1447 हिजरी के लिए 113 सर्टिफाइड उमरा कंपनियों की लिस्ट दस्तयाब कराई है. मंत्रालय ने जायरीन को निर्देश दिया है कि पेमेंट करने से पहले सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर संबंधित कंपनी का वेरिफिकेशन जरुर करें. मंत्रालय के प्रवक्ता ने सलाह दी है कि रकम का भुगतान बैंक के माध्यम से कंपनी के खाते में करें और जायरीन को कंपनी से पेमेंट की रसीद और कांट्रैक्ट की कॉपी जरुर हासिल करनी चाहिए.