Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2970715
Zee SalaamIndian Muslim

क्या होता है कफाला सिस्टम, जिसके सऊदी अरब में खत्म होने से कर्मचारियों में है खुशी की लहर

Saudi Arabia Kafala System Ended: सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है. यानी अब कफील (लोकल स्पॉन्सर) अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और कर्मचारी को सभी अधिकार मिल सकेंगे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 22, 2025, 09:06 AM IST

Trending Photos

क्या होता है कफाला सिस्टम, जिसके सऊदी अरब में खत्म होने से कर्मचारियों में है खुशी की लहर

Saudi Arabia Kafala System Ended: सऊदी अरब में अब नौकरी करना काफी आसान हो घया है, क्योंकि देश ने दशकों पुराना 'कफाला सिस्टम' खत्म कर दिया है. जिसे अक्सर गुलामी की जंजीर के तौर पर देखा जाता था. यह एक लेबल स्पोनसरशिर सिस्टम था, जो लाखों विदेशी मज़दूरों के जीवन और अधिकारों पर नियंत्रण रखता था. जून 2025 में घोषित यह ऐतिहासिक फैसला अब लागू हो चुका है. यह कदम प्रवासी मज़दूरों के कल्याण और श्रमिक अधिकारों को मज़बूती देने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है.

इस सुधार से लगभग 1.3 करोड़ विदेशी मज़दूरों को फायदा होने की उम्मीद है, जिनमें से अधिकतर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से हैं. इनमें बड़ी संख्या भारतीयों की भी है.

क्या होता है कफाला का मतलब?

‘कफाला’ शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है Sponsorship. यह प्रणाली खाड़ी देशों की कार्यसंस्कृति का हिस्सा रही है. इसके तहत कोई भी विदेशी व्यक्ति तभी काम कर सकता था जब किसी स्थानीय इंप्लोयर के जरिए उसे स्पोनसर किया जाए. नियोक्ता को अपने कर्मचारियों पर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल होता था.

Add Zee News as a Preferred Source

न देश छोड़ सकते थे और न ही कूननी मदद ले सकते थे

कर्मचारी अपने नियोक्ता की इजाजत के बगैर न तो नौकरी बदल सकते थे, न देश छोड़ सकते थे, और न ही कानूनी मदद ले सकते थे. यह व्यवस्था गुलामी जैसी थी.

हर शख्स को स्थानीय शख्स से जोड़ा जाता था

1950 के दशक से चला आ रहा यह सिस्टम सऊदी अरब के अलावा क़तर, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों में भी लागू था. शुरू में इसे तेल-समृद्ध खाड़ी देशों में सस्ती विदेशी मज़दूरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था. हर विदेशी कर्मचारी को एक स्थानीय व्यक्ति (जिसे 'कफील' कहा जाता था) से जोड़ा जाता था, जिसके पास उनके निवास, रोजगार और कानूनी स्थिति पर अधिकार होता था.

लोगों को होती थी ये दिक्कत

हालांकि, यह सिस्टम वक्त के साथ शोषण का माध्यम बन गया. कई नियोक्ता मज़दूरों के पासपोर्ट जब्त कर लेते थे, वेतन रोकते थे, या उनकी आवाजाही पर रोक लगाते थे. कई बार मज़दूर अपने देश लौट भी नहीं सकते थे या उत्पीड़न की स्थिति में प्रशासन से शिकायत नहीं कर पाते थे.

मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार इस प्रणाली की तुलना मॉडर्न स्लेवरी से की है. उनका कहना था कि कफाला सिस्टम ने मज़दूरों से उनकी बुनियादी स्वतंत्रता छीन ली थी और उन्हें शोषण के दलदल में धकेल दिया था.

क्या कहता है अब नया सिस्टम

अब सऊदी अरब ने इस पुरानी व्यवस्था को खत्म कर कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार मॉडल लागू कर दिया है. सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, नए सिस्टम के तहत अब विदेशी मज़दूर अपने मौजूदा नियोक्ता या 'कफील' की अनुमति के बिना दूसरी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Saudi ArabiaKafala Systemmuslim news

Trending news

Saudi Arabia
क्या है कफाला सिस्टम, जिसके सऊदी अरब में खत्म होने से कर्मचारियों में है खुशी की लहर
Ram Gopal Varma
Ram Gopal Varma के गाजा वाले पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा? अत्याचार का उड़ाया था मजाक
india
Afghanistan से भारत के रिश्ते हो रहे बेहतर, दिल्ली ने उठाया एक और बड़ा कदम
Delhi News
दिल्ली दंगों की चार्जशीट पर कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- और ज्यादा उलझ गया मामला
Bihar News
VIP की सियासत में 'मुस्लिम मिसिंग'! सहनी बोले- 'नहीं मिला मुनासिब मुस्लिम चेहरा'
Dhanbad News
धनबाद मेले में फायरिंग, जिला परिषद के पूर्व सदस्य अब्दुल मन्नान गिरफ्तार, बंदूक जब्त
Trump Hamas Gaza claim
मिडिल ईस्ट में हमास को ‘सीधा’ करने के लिए भेजेगा मुस्लिम देश गाजा! ट्रंप का दावा
austria news
शांति का झंडाबरदार बना जालिम! ऑस्ट्रिया ने पहले अफगान को किया देश से निर्वासित
RJD Muslim Candidates 2025
राजद के MY समीकरण में 51-19 के रेशियो से ठगा महसूस कर रहे मुसलमान
Donald Trump on Israel
गाजा में सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप ने इजरायल को दी खुली धमकी! कहा- भुगतने पड़ेंगे...'